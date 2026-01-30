Tàu khu trục tên lửa Mỹ cập cảng Israel

Tàu khu trục tên lửa USS Delbert D. Black của Mỹ đã cập cảng Eilat của Israel, động thái được mô tả là hiếm thấy.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo tàu khu trục tên lửa dẫn đường Mỹ USS Delbert D. Black hôm nay cập cảng Eilat, thành phố cực nam của Israel bên bờ Biển Đỏ. Chiến hạm Mỹ đã di chuyển từ Địa Trung Hải, qua kênh đào Suez ở Ai Cập để vào Biển Đỏ.

Theo IDF, đây là hoạt động "thường lệ và đã được lên kế hoạch từ trước, nằm trong khuôn khổ hợp tác định kỳ giữa quân đội Israel và Mỹ". Trong khi đó, truyền thông Israel cho biết các tàu chiến Mỹ thường di chuyển ở Biển Đỏ nhưng hiếm khi cập cảng Eilat.

Khu trục hạm USS Delbert D. Black ở cảng Canaveral, bang Florida, Mỹ tháng 9/2020. Ảnh: Reuters

USS Delbert D. Black thuộc biên chế Hạm đội 5, đặt dưới quyền tác chiến của Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Đây là một trong những tàu khu trục hiện đại nhất của Hải quân Mỹ, được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis có khả năng phòng thủ - tấn công nhằm đối phó máy bay, tên lửa và tàu mặt nước.

USS Delbert D. Black cũng có thể khai hỏa tên lửa hành trình Tomahawk để thực hiện các đòn tấn công chính xác tầm xa.

Vị trí thành phố Eilat, Israel, và Iran. Đồ họa: BBC

Mỹ những tuần gần đây liên tục đưa thêm khí tài đến Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang liên quan làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát từ cuối tháng 12/2025 tại Iran, do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá. Biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa trước khi leo thang thành bạo lực chết người.

Tổng thống Trump nhiều lần đề cập khả năng hỗ trợ người biểu tình, trong đó không loại trừ kịch bản ra lệnh không kích Iran. Tuy nhiên, các đồng minh của Washington đã cảnh báo ông Trump về hậu quả kéo dài nếu thực hiện cuộc tấn công. Iran sau đó tuyên bố cuộc biểu tình đã chấm dứt, với hơn 3.000 người thiệt mạng.

CENTCOM ngày 26/1 thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln đã đến Trung Đông và bắt đầu hoạt động ở khu vực. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/1 cho biết nước này đang triển khai thêm một hạm đội tới gần Iran, nhưng không nêu cụ thể.

Như Tâm (Theo Times of Israel, Xinhua)