Tàu khách Bắc - Nam ngày đầu chạy trở lại

Tại ga Sài Gòn sáng nay, có một vài hành khách không thể lên tàu do không đủ tiêu chí phòng dịch 9 như: chưa đủ 2 mũi vaccine, giấy xét nghiệm hết hiệu lực.

Ngồi ở sảnh chờ, chị Phan Thị Hằng mới tiêm một mũi vaccine nên chưa được về quê ở Nghệ An. Chị Hằng vào Bình Dương làm tự do, chồng đi phụ hồ. Hôm nay chỉ hai mẹ con lên tàu, còn chồng ở lại đi làm tiếp để có tiền trả nợ nhà trọ mấy tháng nay. "Tôi đang gọi điện cho chồng tới đón. Do tôi chưa tìm hiểu kỹ quy định nên đành chịu, chờ dịp khác về vậy", người phụ nữ 29 tuổi cho biết.