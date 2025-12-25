Tàu hỏa, xe khách tăng chuyến dịp Tết Dương lịch

Sau khi Chính phủ chốt nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, ngành đường sắt và các nhà xe đồng loạt tăng hàng chục nghìn chỗ để đáp ứng nhu cầu về quê, du lịch của người dân.

Sáng 25/12, chị Hà Linh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ khi tra cứu vé tàu về Vinh ngày 31/12 thì hầu hết các đoàn tàu đã "cháy" vé, kể cả ghế ngồi. "Ban đầu tôi không định về vì Tết rơi vào giữa tuần, nhưng công ty vừa thông báo làm bù để nghỉ 4 ngày liên tục nên tôi quyết định đưa cả nhà về thăm ông bà. Giờ tàu hết chỗ, tôi phải chuyển sang tìm xe khách," chị Linh chia sẻ.

Ghi nhận trên hệ thống bán vé trực tuyến của ngành đường sắt, các chặng "nóng" như Hà Nội đi Vinh, Thanh Hóa trong ngày 30 và 31/12 gần như không còn chỗ. Hiện chỉ còn tàu SE7 khởi hành sáng 31/12 là còn vé. Tương tự, các chuyến tàu từ Hà Nội về Thanh Hóa hai ngày cuối năm chỉ còn ghế ngồi vào buổi sáng.

Đường sắt tung thêm 22.000 chỗ

Lãnh đạo Công ty CP Vận tải Đường sắt cho biết, do thay đổi lịch nghỉ lễ của Chính phủ đơn vị đã nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch, tổ chức chạy thêm tàu trên các tuyến ngắn vốn có nhu cầu cao như Hà Nội - Vinh, Lào Cai, Hải Phòng, TP HCM - Nha Trang, Đà Nẵng...

Đoàn tàu SE 21/211 chạy tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng. Ảnh: Quỳnh Trần

Ngoài 4 đôi tàu Thống Nhất (SE1/2 đến SE7/8) chạy thường lệ, ngành đường sắt sẽ tăng cường nhiều đôi tàu, cụ thể:

Phía Bắc có SE19/20 (Hà Nội - Đà Nẵng), NA1/2 (Hà Nội - Vinh), hai đôi tàu SP (Hà Nội - Lào Cai) và bốn đôi tàu Hoa Phượng Đỏ (Hà Nội - Hải Phòng).

Phía Nam tăng thêm đôi SE22/21 (TP HCM - Đà Nẵng), SNT2/1 (TP HCM - Nha Trang) và SPT2/1 (TP HCM - Phan Thiết).

Miền Trung bổ sung hai đôi tàu Di sản miền Trung (Huế - Đà Nẵng) mỗi ngày.

Bên cạnh việc lập thêm tàu với khoảng 13.400 chỗ, đơn vị này còn nối thêm toa vào các đoàn tàu thường xuyên, nâng tổng số chỗ cung ứng lên 22.000 chỗ. Riêng tuyến Hà Nội - Hải Phòng được ưu tiên với 10.000 chỗ.

Xe khách còn nhiều lựa chọn

Khác với sự căng thẳng của đường sắt, hệ thống xe khách còn nhiều lựa chọn dù lượng đặt chỗ đang tăng mạnh sau tin nghỉ lễ kéo dài.

Tại hãng xe Văn Minh, các chuyến Hà Nội - Vinh, Hà Tĩnh vào tối 31/12 đã hết chỗ, khách được tư vấn chuyển sang đi chuyến sáng hoặc sáng 1/1. Đơn vị này dự kiến tăng thêm 10-15% số xe vào giờ cao điểm, giá vé vẫn giữ mức 300.000 - 460.000 đồng như ngày thường.

Tương tự, ông Lê Đình Dũng, Giám đốc điều hành Công ty CP Vận tải Futa - Hà Sơn, cho biết lượng vé chặng Hà Nội - Vinh ngày 31/12 đã bán được khoảng 60% và còn nhiều chỗ vào các ngày khác. Với các tuyến miền núi phía Bắc như Lào Cai, Sa Pa, Điện Biên, Cao Bằng... tình hình vẫn khá thong thả. Theo ông Dũng, hành khách đi Sa Pa, Lào Cai thường mua vé muộn, sát ngày nghỉ vì xe khách trên chặng này nhiều, không lo ngại hết chỗ.

"Do ảnh hưởng của mưa bão những tháng trước, du lịch Tây Bắc bị hạn chế. Kỳ nghỉ này kéo dài là cơ hội để người dân đi chơi trở lại, dự báo lượng khách sẽ tăng mạnh sát ngày nghỉ", ông Dũng nhận định. Các nhà xe khẳng định sẽ không tăng giá vé và luôn có phương tiện dự phòng phục vụ hành khách đến những người cuối cùng tại bến.

Đoàn Loan