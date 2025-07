Tàu hàng trúng đòn tập kích trên Biển Đỏ, buộc thủy thủ sơ tán

Công ty an ninh hàng hải cho biết tàu hàng Magic Seas bị tấn công trên Biển Đỏ, thủy thủ đoàn phải bỏ phương tiện và đã được giải cứu.

Vụ tấn công xảy ra ngày 6/7 khi tàu hàng Magic Seas, treo cờ Liberia và do Hy Lạp vận hành, di chuyển ngoài khơi bờ biển phía tây nam Yemen, cách cảng Hodeidah khoảng 95 km. Đây là vụ tập kích tàu hàng đầu tiên trên tuyến vận tải trọng yếu qua Biển Đỏ kể từ tháng 4.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), do hải quân Anh điều hành, và công ty an ninh hàng hải Ambrey cho tàu Magic Seas bị 8 xuồng cao tốc truy đuổi. Các tay súng trên xuồng khai hỏa súng chống tăng và vũ khí bộ binh, lực lượng an ninh trên Magic Seas cũng bắn trả.

Tàu hàng sau đó bị tấn công bởi 4 xuồng không người lái và tên lửa. "Hai xuồng không người lái đâm vào mạn trái tàu, làm hư hỏng hàng hóa", Ambrey cho hay.

Tàu hàng Magic Seas. Ảnh: Marine Traffic

UKMTO cho biết vụ tập kích đã gây ra hỏa hoạn trên tàu. Ambrey sau đó nhận tin nước đã tràn vào trong tàu Magic Seas và thủy thủ đoàn phải bỏ phương tiện. Theo nguồn tin an ninh, các thủy thủ đã được một tàu hàng đi qua khu vực giải cứu.

Chưa bên nào nhận trách nhiệm trong vụ tấn công tàu Magic Seas. Ambrey nhận xét phương tiện này "phù hợp với danh sách mục tiêu của nhóm vũ trang Houthi ở Yemen".

Houthi bắt đầu tấn công Israel và tàu thuyền mà họ cho là có liên hệ với nước này ở Biển Đỏ từ tháng 11/2023, tuyên bố đây là hành động bày tỏ đoàn kết với đồng minh Hamas và người dân tại Dải Gaza.

Lực lượng Houthi đã bắt tàu Galaxy Leader vào tháng 11/2023, đánh chìm hai tàu hàng và làm hư hại nhiều phương tiện khác. Mỹ và các đồng minh sau đó tấn công các mục tiêu của Houthi để buộc nhóm vũ trang Yemen ngừng chiến dịch tại Biển Đỏ.

Khu vực lực lượng Houthi kiểm soát tại Yemen. Đồ họa: AFP

Bất chấp các đợt không kích dữ dội, Houthi vẫn tiếp tục tập kích tàu hàng và nhiều lần phóng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) vào chiến hạm Mỹ. Houthi đã hạ 22 UAV vũ trang MQ-9 của Mỹ trong chiến dịch Biển Đỏ, suýt bắn trúng một số tiêm kích F-16 và F-35 của đối phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tháng 5 bất ngờ tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Houthi. Theo đó, Washington sẽ ngừng oanh tạc Houthi và nhóm vũ trang sẽ ngừng tập kích tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ. Dù vậy, không có điều khoản nào ràng buộc Houthi chấm dứt chiến dịch tập kích lãnh thổ Israel và tàu hàng có liên hệ với nước này tại khu vực.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AFP, AP)