Tàu hàng Hong Kong mắc cạn trên kênh Suez

Một tàu hàng treo cờ Hong Kong mắc cạn trên kênh đào Suez, cản trở đường di chuyển của ít nhất 4 phương tiện phía sau.

"Tàu Xin Hai Tong 23 mắc cạn trên kênh đào Suez ở km 159 vào khoảng 4h (8h giờ Hà Nội) ngày 25/5", công ty vận tải biển Leth Agencies cho biết trên Twitter. Các tàu kéo đang nỗ lực giải cứu Xin Hai Tong 23. Đây là tàu chở hàng rời mang cờ Hong Kong, chiều dài 189 m và được đóng năm 2010.

Dữ liệu từ Marine Traffic, website chuyên về dữ liệu hàng hải, cho thấy Xin Hai Tong 23 mắc cạn ở phần phía nam, gần bờ phía đông kênh đào Suez. Ít nhất 4 tàu đang bị Xin Hai Tong 23 cản đường.

Đơn vị quản lý kênh đào Suez hiện chưa bình luận về thông tin.

Vị trí tàu Xin Hai Tong 23 mắc cạn trên kênh Suez. Ảnh: Marine Traffic

Kênh đào Suez, dài hơn 190 km, là tuyến đường vận chuyển ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á. Kênh nối giữa hai thành phố của Ai Cập là Suez trên Biển Đỏ với Port Said ở Địa Trung Hải. Điểm hẹp nhất trên kênh rộng 200 m, là vị trí thường gây khó khăn cho các tàu hàng cỡ lớn.

Tháng 3/2021, tàu container khổng lồ Ever Given, treo cờ Panama, từng mắc cạn ở kênh đào Suez, khiến tuyến đường thủy này bị tắc nghẽn 6 ngày. Ever Given nổi trở lại sau chiến dịch giải cứu quy mô lớn, song vụ tắc nghẽn đã gây thiệt hại khoảng 9 tỷ USD mỗi ngày đối với thương mại toàn cầu và làm căng thẳng thêm chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tàu Xin Hai Tong 23. Ảnh: Marine Traffic

Như Tâm (Theo Reuters, Sky News)