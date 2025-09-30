Tàu hàng bốc cháy ngoài khơi Yemen, nghi trúng đòn của Houthi

Tàu hàng Hà Lan trúng vũ khí chưa rõ chủng loại ở ngoài khơi Yemen, dẫn tới vụ cháy khiến hai người bị thương, thủy thủ đoàn phải sơ tán.

Công ty chủ quản Spliethoff cho biết tàu hàng Minervagracht "bị tấn công bằng một thiết bị nổ chưa xác định, dẫn tới thiệt hại lớn" trong lúc di chuyển ở Vịnh Aden hôm 29/9. Sự việc khiến tàu bốc cháy và làm hai thủy thủ bị thương.

"Thủy thủ đoàn gồm 19 thành viên, gồm công dân Nga, Ukraine, Philippines và Sri Lanka, đã sơ tán sang các tàu gần đó bằng trực thăng. Hai thuyền viên bị thương được sơ cứu trên những tàu này, chưa rõ mức độ thương tích", thông báo của Spliethoff có đoạn.

Tàu hàng Minervagracht tại Hà Lan năm 2021. Ảnh: Vessel Finder

Chiến dịch Aspides, nhóm chuyên trách bảo vệ tuyến hàng hải trên Biển Đỏ do Liên minh châu Âu (EU) thành lập, cho biết một trong hai thuyền viên bị thương đã ổn định, người còn lại được đưa đến Djibouti do vết thương nặng. "Minervagracht đang bốc cháy và trôi dạt", Aspides cho biết, thêm rằng tàu hàng trước đó không đề nghị triển khai lực lượng hộ tống.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), do hải quân Anh điều hành, cho biết sự việc xảy ra cách thành phố cảng Aden ở Yemen khoảng 237 km.

Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công, song nhóm vũ trang Houthi tại Yemen đã nhiều lần tập kích tàu thuyền trên tuyến hàng hải quốc tế ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, nhằm thể hiện ủng hộ với người Palestine sau khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát tháng 10/2023.

Houthi hồi tháng 7 lần lượt tấn công, đánh chìm tàu hàng Magic Seas và Eternity C trên Biển Đỏ. Lực lượng này cũng tập kích tàu buôn Lobivia treo cờ Singapore trên Vịnh Aden hồi năm ngoái.

Vị trí Vịnh Aden. Đồ họa: Wikimedia

Ngoài tấn công tuyến hàng hải quốc tế, nhóm vũ trang Houthi còn thường xuyên phóng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào lãnh thổ Israel, khiến Tel Aviv tấn công đáp trả.

Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)