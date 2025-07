Tàu hàng bị bao vây, tấn công ở Biển Đỏ

Tàu buôn mang cờ Liberia bị hư hại nghiêm trọng và mất khả năng di chuyển do bị tập kích trên Biển Đỏ, hai thuyền viên thiệt mạng.

Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Anh cho biết tàu hàng Eternity C ngày 7/7 bị các máy bay không người lái (UAV) tấn công và hai xuồng tiếp cận, khi đang di chuyển về phía bắc trên Biển Đỏ.

"Các xuồng được cho là đã khai hỏa nhằm vào con tàu, khiến lực lượng an ninh trên tàu bắn trả", Ambrey cho hay. Tàu Eternity C mang cờ Liberia, do công ty Hy Lạp vận hành, có thủy thủ đoàn 22 người, gồm 21 công dân Philippines và một người Nga.

Đại diện Liberia cho biết tại cuộc họp của cơ quan vận tải biển Liên Hợp Quốc rằng sự việc khiến hai thuyền viên thiệt mạng, ít nhất hai người bị thương.

Theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) do hải quân Anh điều hành, vụ tấn công xảy ra ở vị trí cách thành phố cảng Hodeida của Yemen khoảng 94 km về phía tây. UKMTO ngày 8/7 cho biết tàu Eternity C đã bị hư hại nghiêm trọng và mất khả năng di chuyển.

Tàu hàng Eternity C. Ảnh: Marine Traffic

Sự việc xảy ra sau khi nhóm vũ trang Houthi tại Yemen tuyên bố rằng hôm 6/7 họ đã triển khai xuồng không người lái, tên lửa và UAV để tấn công tàu hàng Magic Seas ở Biển Đỏ, khiến nó "bị chìm hoàn toàn". Lực lượng này nói con tàu là "mục tiêu hợp pháp" vì đã làm ăn với Israel và sử dụng các cảng ở nước này.

Trong khi đó, hãng thông tấn AFP nói chiếc Magic Seas bị hư hại nghiêm trọng và thủy thủ đoàn đã được giải cứu. Magic Seas cũng là tàu mang cờ Liberia, do công ty Hy Lạp vận hành.

Đây là vụ tấn công đầu tiên của lực lượng Houthi nhằm vào tàu hàng trong năm nay. Nhóm vũ trang chưa nhận trách nhiệm đối với vụ tàu Eternity C bị tập kích.

Lực lượng Houthi bắt đầu tấn công lãnh thổ Israel và tàu thuyền trên Biển Đỏ, Vịnh Aden sau khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát vào cuối năm 2023, nhằm thể hiện ủng hộ với người Palestine tại dải đất.

Để đáp trả, quân đội Israel đã tiến hành nhiều vụ không kích lên mục tiêu liên quan Houthi tại lãnh thổ Yemen, trong đó có loạt đòn đánh hôm 6/7 nhằm vào thành phố cảng Hodeida và các khu vực lân cận.

Vị trí Biển Đỏ và các khu vực lân cận. Đồ họa: Wikimedia

Lực lượng Houthi hồi tháng 5 đạt thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, sau nhiều tuần bị Washington không kích dữ dội. Dù vậy, nhóm vũ trang chỉ cam kết không tấn công tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ, chứ không chấp nhận ngừng tập kích Israel và tàu hàng có liên hệ với Tel Aviv.

Phạm Giang (Theo AFP)