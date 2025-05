Tàu buồm huấn luyện ARM Cuauhtemoc của hải quân Mexico va chạm với cầu Brooklyn ở New York, bị gãy cột buồm và khiến ít nhất 22 người bị thương.

Sở Cảnh sát New York và hải quân Mexico cho biết tàu buồm huấn luyện ARM Cuauhtemoc va chạm với cầu Brooklyn ở New York vào tối 17/5 (sáng nay giờ Hà Nội). Sự cố xảy ra khi tàu hải quân Mexico đang diễn tập khởi hành từ cảng New York.

Video được đăng trên mạng xã hội cho thấy ARM Cuauhtemoc được gắn dàn đèn trang trí rực rỡ và di chuyển trên sông, trước khi các cột buồm đâm vào mặt dưới cầu Brooklyn và bị gãy đổ. Trên cột buồm khi đó dường như có nhiều thủy thủ.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu ARM Cuauhtemoc có khoảng 277 người. Lực lượng ứng phó khẩn cấp đã nhanh chóng triển khai đến hiện trường.

Tàu hải quân Mexico đâm vào cầu ở Mỹ Khoảnh khắc tàu hải quân Mexico đâm vào cầu Brooklyn ở New York, Mỹ ngày 17/5. Video: X/JeremyH New York Post dẫn lời quan chức cứu hỏa và các nguồn tin riêng cho biết nhiều thành viên thủy thủ đoàn đã bị thương. Những người rơi xuống nước đã được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ. Hải quân Mexico sau đó thông báo ít nhất 22 người đã bị thương, trong đó 3 người nguy kịch. Latin Times nhận định thủy thủ đoàn có thể đã ước tính sai, do chiều cao của cột buồm là 52 mét còn khoảng cách giữa cầu với mặt nước khi thủy triều lên là gần 39 mét. Cây cầu dường như không bị hư hại đáng kể và đã hoạt động trở lại sau vài giờ đóng cửa. Một phần bến tàu ở bờ sông cũng bị hư hỏng do tàu ARM Cuauhtemoc đâm trúng sau cú va chạm. Tàu buồm ARM Cuauhtemoc sau vụ va chạm tối 17/5. Ảnh: AP ARM Cuauhtemoc là tàu buồm huấn luyện, được sử dụng cho nhiệm vụ đào tạo sĩ quan hải quân và thực hiện những chuyến thăm hữu nghị đến cảng biển nước ngoài.

Huyền Lê (Theo Newsweek, NY Post, Latin Times, CNN)