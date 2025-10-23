HMNZS Aotearoa, tàu lớn nhất của hải quân New Zealand, bắt đầu chuyến thăm TP HCM nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương.

Tàu hậu cần HMNZS Aotearoa của hải quân New Zealand cùng 105 thành viên thủy thủ đoàn, do trung tá Robert Welford chỉ huy, sáng nay cập bến tại Cảng quốc tế Nhà Rồng - Khánh Hội ở TP HCM, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị 5 ngày theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và sau khi Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thăm chính thức Việt Nam tháng 2, khi quan hệ song phương được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tàu hải quân lớn nhất New Zealand thăm Việt Nam Thủy thủ đoàn HMNZS Aotearoa trình diễn điệu nhảy haka tại lễ đón ngày 23/10. Video: Thanh Danh

Trung tá Welford cho biết chuyến thăm thể hiện cam kết của New Zealand với khu vực, cũng như duy trì trật tự hàng hải dựa trên luật pháp quốc tế.

Ông nói rằng kế hoạch hoạt động của tàu HMNZS Aotearoa đã được lãnh đạo quốc phòng hai nước thống nhất trong các cuộc tiếp xúc tại diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La 2025 ở Singapore hồi tháng 5, thể hiện "mong muốn ở cấp cao nhất nhằm chứng tỏ mối quan hệ song phương".

"Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực. Chúng tôi có mặt tại đây trong năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao là biểu tượng rõ ràng cho cam kết của New Zealand đối với Việt Nam và khu vực nói chung", ông Welford nói với VnExpress.

Tàu hậu cần New Zealand cập cảng tại TP HCM sáng 23/10. Ảnh: Thanh Danh

"Chuyến thăm này cũng thể hiện quyết tâm của chúng tôi trong việc duy trì trật tự hàng hải dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS)", ông cho biết.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford bày tỏ "xúc động khi chứng kiến tàu đi qua dòng sông tuyệt đẹp để cập cảng TP HCM", cho rằng sự kiện này minh chứng cho tình hữu nghị và sự gắn bó ngày càng sâu sắc giữa nhân dân hai nước trong 50 năm qua.

Trong thời gian ở Việt Nam, đoàn chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo TP HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Vùng 2 Hải quân, đồng thời tham quan một số di tích, giao lưu văn hóa - thể thao và phối hợp thực hành Bộ quy tắc ứng xử khi gặp nhau bất ngờ trên biển (CUES) cùng Hải quân nhân dân Việt Nam.

HMNZS Aotearoa tham gia diễn tập RIMPAC hồi năm 2024. Ảnh: US Navy

HMNZS Aotearoa là hậu cần và tiếp dầu do tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai của Hàn Quốc chế tạo, khởi đóng năm 2016 và đưa vào biên chế hải quân New Zealand sau đó 4 năm.

Với chiều dài 173 mét và lượng giãn nước hơn 26.000 tấn, đây là tàu hải quân lớn nhất và mới nhất của New Zealand. Tàu có khả năng chở 8.000 tấn nhiên liệu, hàng hóa và nước ngọt, được trang bị bãi đáp trực thăng, cần cẩu và kho chứa container.

Nhiệm vụ chủ yếu của HMNZS Aotearoa là tiếp vận cho chiến hạm, cứu trợ nhân đạo, tiếp tế Nam Cực và huấn luyện quốc tế. Phần mũi tàu được gia cố đặc biệt để hoạt động trong lớp băng dày tới 70 cm, có hệ thống sưởi và gia nhiệt nhiên liệu, cho phép hoạt động tại vùng cực.

Hạm trưởng Robert Welford (trái) và Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford. Ảnh: Thanh Danh

Tàu đang thực hiện hành trình kéo dài 9 tháng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhằm thể hiện năng lực hậu cần, tiếp vận, phối hợp quốc tế và cứu trợ nhân đạo của hải quân New Zealand. Theo kế hoạch, HMNZS Aotearoa sẽ rời Việt Nam đầu tuần sau để tiếp tục hải trình huấn luyện và thực hiện các hoạt động ủng hộ tự do hàng hải trong vùng biển khu vực.

Thanh Danh