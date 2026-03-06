Tàu hải quân Iran xin nương náu ở Sri Lanka

Chính phủ Sri Lanka xác nhận tàu tiếp vận IRIS Bushehr của hải quân Iran đã đề nghị được hỗ trợ cập cảng khẩn cấp, sau khi chiến hạm đồng đội bị Mỹ đánh đắm.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake ngày 5/3 cho biết nước này đã nhận được đề nghị xin được cập cảng khẩn cấp của tàu tiếp vận IRIS Bushehr thuộc biên chế hải quân Iran một ngày trước đó.

Tàu tiếp vận Bushehr, lượng giãn nước khoảng 3.300 tấn, trước đó được hải quân Iran điều tới Ấn Độ Dương để tiếp tế cho IRIS Dena, tàu hộ vệ đang trở về sau một sự kiện diễn tập hải quân tại Ấn Độ.

Tàu tiếp vận IRIS Bushehr của hải quân Iran trong ảnh chụp năm 2019. Ảnh: Hải quân Sri Lanka

Tổng thống Dissanayake cho hay tàu Bushehr, Dena và một tàu khác của hải quân Iran hôm 26/2 đã đề nghị được cập cảng Sri Lanka ngày 9-13/3, trên hành trình trở về nước.

Tuy nhiên, tàu hộ vệ Dena đã bị tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm hôm 4/3 ngoài khơi Sri Lanka. Ngay hôm đó, thủy thủ đoàn tàu Bushehr đã gửi đề nghị khẩn cấp, xin được cập cảng ở thủ đô Colombo của Sri Lanka trong hai ngày 4-5/3, với lý do một động cơ của tàu đã bị hỏng.

Tàu Bushehr khi đó đang ở vùng biển quốc tế, nhưng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Sri Lanka. Do Iran đang là một bên trong xung đột với Mỹ và Israel, giới chức Sri Lanka đã tiếp nhận đề nghị xin cập cảng một cách thận trọng và tham vấn các bên liên quan.

"Sau các cuộc trao đổi, chúng tôi nhất trí tiếp nhận cả con tàu và thủy thủ đoàn", Tổng thống Dissanayake cho biết.

Tàu kéo Sri Lanka (bên trái) hộ tống tàu Bushehr vào cảng. Ảnh: Navy Lookout

Bộ Ngoại giao Sri Lanka sau đó trao đổi với phía Iran và quyết định di dời tàu khỏi cảng thương mại sầm uất của thủ đô Colombo, chuyển đến cảng Trincomalee ở phía đông bắc.

Một tàu hải quân Sri Lanka cũng bắt đầu chiến dịch đưa 208 thủy thủ Iran đến căn cứ hải quân Welisara. Chỉ sau khi thủy thủ được chuyển đi, tàu mới được đưa đến Trincomalee dưới sự trợ giúp của lực lượng Sri Lanka.

Tổng thống Dissanayake khẳng định đất nước ông duy trì vị thế trung lập, rất coi trọng giá trị nhân đạo và đã xử lý sự việc phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế.

Sri Lanka lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời kêu gọi giải quyết xung đột thông qua giải pháp ngoại giao. Nước này được cho là đã trao đổi với Ngoại trưởng Iran, nhưng vẫn tìm cách tránh bị cuốn vào cuộc chiến.

Sri Lanka di dời thủy thủ trên tàu tiếp vận IRIS Bushehr (phía sau) của hải quân Iran hôm 5/3. Ảnh: X/

Lực lượng Sri Lanka đã tham gia hoạt động cứu nạn sau khi tàu IRIS Dena bị tàu ngầm Mỹ đánh chìm, giải cứu 32 thủy thủ sống sót và vớt được 87 thi thể.

Đô đốc Mỹ Brad Cooper cho hay các lực lượng nước này đã đánh chìm hơn 30 tàu Iran kể từ khi xung đột nổ ra ngày 28/2. Phá hủy năng lực tên lửa và hải quân của Iran là hai trong số các mục tiêu mà Washington đề ra cho chiến dịch. Khoảng 1.500 người đã thiệt mạng từ khi xung đột bùng phát.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 5/3 cáo buộc Mỹ gây ra hành động "tàn bạo" khi đánh chìm tàu chiến Iran, cảnh báo Washington sẽ phải "hối tiếc cay đắng" vì điều này.

