Tàu Hà Nội - Hải Phòng sẽ không qua cầu Long Biên

Từ ngày 5/2, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam điều chuyển các tàu tuyến Hà Nội - Hải Phòng khởi hành và kết thúc tại ga Gia Lâm thay cho ga Hà Nội.

Theo đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, việc điều chuyển tàu dừng tại ga Gia Lâm, không đi vào trung tâm thành phố để phục vụ sửa chữa, gia cố cầu Long Biên. Đơn vị chưa quyết định thời điểm chấm dứt việc điều chuyển này.

Tàu đi tuyến Hà Nội - Lào Cai vẫn đón trả khách tại ga Hà Nội, tuy nhiên các tàu sẽ đi theo hướng ga Hà Nội - Văn Điển - Hà Đông - Lào Cai và ngược lại, thay vì đi qua cầu Long Biên như trước.

Công nhân gia cố giàn thép cầu Long Biên tháng 1/2026. Ảnh: Phạm Chiểu

Hiện mỗi ngày Công ty CP Vận tải đường sắt khai thác 4 đôi tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng, 2 đôi tàu tàu tuyến Hà Nội - Lào Cai.

Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, được khởi công năm 1899, khánh thành năm 1902, trở thành biểu tượng lịch sử, chứng nhân cho những thăng trầm của Hà Nội. Sau hơn một thế kỷ, nhiều hạng mục trên cầu xuống cấp.

Hai tháng nay, cầu được sửa chữa, hiện hoàn tất phần lan can, mặt đường. Trụ, gầm cầu đang được gia cố kỹ thuật.

Duy