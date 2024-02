Tàu đổ bộ Nhật Bản chụp bức ảnh cuối cùng trên Mặt Trăng

Tàu vũ trụ SLIM sẽ trải qua đêm lạnh kéo dài trên Mặt Trăng ở trạng thái ngủ yên và có thể không bao giờ tỉnh lại sau đó.

Bức ảnh tàu SLIM chụp khi hạ cánh (trái) và khi khôi phục hoạt động. Ảnh: JAXA

Tàu đổ bộ SLIM của Nhật Bản đã cạn năng lượng trước khi màn đêm lạnh trên Mặt Trăng kết thúc nhiệm vụ, nhưng vẫn kịp truyền về những ảnh chụp cuối cùng và nhiều dữ liệu khoa học, Space hôm 1/2 đưa tin.

SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) thành công hạ cánh chính xác ở vành miệng hố Shioli hôm 19/1, dù động cơ có vấn đề do tàu tiếp đất trong tư thế lộn ngược. Kết quả là pin quang năng của tàu vũ trụ quay về phía tây và không nhận được lượng ánh sáng Mặt Trời như dự kiến, ban đầu khiến tàu phải tạm dừng hoạt động trên bề mặt Mặt Trăng. Nhưng SLIM hoạt động trở lại gần 10 ngày sau khi hạ cánh, do Mặt Trời chiếu lên pin quang năng của nó.

Cơ quan khám phá hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA), đơn vị vận hành SLIM, dành những ngày gần đây để quét bề mặt Mặt Trăng gần đó bằng camera đa tần (MBC) nhằm tìm hiểu về thành phần cấu tạo. MBC được thiết kế để tìm olivine và nhiều loại khoáng chất khác thông qua phân tích quang phổ của ánh sáng Mặt Trời phản chiếu, theo tổ chức phi lợi nhuận Planetary Society.

JAXA chia sẻ bức ảnh cuối cùng chụp bằng camera định hướng của SLIM hôm 31/1. Họ cũng xác nhận tàu vũ trụ đã tiến vào trạng thái im lìm như dự kiến. JAXA sẽ cần chờ qua đêm Mặt Trăng dài bằng khoảng 14,5 ngày Trái Đất cùng với điều kiện ánh sáng và nhiệt độ thuận lợi trong thời gian ban ngày tiếp theo (bắt đầu vào khoảng ngày 15/2) trước khi SLIM có thể tái sinh một lần nữa. Tuy nhiên, để tàu thăm dò tỉnh lại, hệ thống điện tử của nó phải duy trì quay về phía xích đạo vào buổi đêm trên Mặt Trăng, khi nhiệt độ vào khoảng -130 độ C.

Nhưng bất kể SLIM có tỉnh lại hay không, tàu vũ trụ này đã đạt đầy đủ mục tiêu của nhiệm vụ như hạ cánh chính xác, triển khai hai robot tự hành nhỏ và thu thập nhiều dữ liệu khoa học. "Dựa trên lượng lớn dữ liệu đã thu thập, chúng tôi đang tiến hành phân tích để nhận dạng đá và ước tính thành phần hóa học của khoáng chất, góp phần giải quyết bí ẩn về nguồn gốc Mặt Trăng", JAXA cho biết.

An Khang (Theo Space)