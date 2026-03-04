Tàu container bị đánh trúng khi băng qua Eo biển Hormuz

Một tàu hàng treo cờ Malta bị tấn công khi đang băng qua Eo biển Hormuz, trong bối cảnh Iran đẩy mạnh chiến dịch trả đũa tại Vùng Vịnh.

Con tàu container đang đi qua Eo biển Hormuz, cách Oman 3,7 km về hướng bắc, thì bị "trúng một vật thể bay chưa xác định ngay phía trên mớn nước, gây cháy trong buồng máy", Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) hôm nay cho biết.

Tàu chở dầu tại cảng Khor Fakkan của UAE, nằm dọc theo Eo biển Hormuz, hồi tháng 6/2025. Ảnh: AFP

Theo công ty an ninh hàng hải tư nhân Vanguard Tech, phương tiện bị tấn công là tàu Safeen Prestige treo cờ Malta. Thông tin từ trang theo dõi hoạt động hàng hải Marine Traffic cho thấy con tàu đang trên hành trình từ cảng Ghantoot của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đến cảng Jeddah, Arab Saudi.

Đây là cuộc tấn công thứ tư được ghi nhận tại khu vực trong vòng 24 giờ, sau khi các vật thể bay đánh trúng hoặc rơi gần ba con tàu khác ngoài khơi bờ biển UAE và Oman.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 4/3 cho hay họ đã "kiểm soát hoàn toàn" Eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua, đồng thời cảnh báo bất kỳ tàu thuyền nào cố gắng băng qua đều có nguy cơ bị hư hại do tên lửa hoặc máy bay không người lái (UAV).

Trong bối cảnh giá năng lượng đang tăng vọt vì chiến sự Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hải quân Mỹ sẵn sàng hộ tống các tàu chở dầu đi qua tuyến đường hàng hải quan trọng này.

Tuy nhiên, các chuyên gia vận tải biển tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của kế hoạch mà ông Trump đưa ra.

"Không ai ở Vùng Vịnh có thông tin chi tiết về việc kế hoạch của ông Trump sẽ hoạt động như thế nào", Amena Bakr, trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng Trung Đông tại công ty dữ liệu và phân tích Kpler, viết trên X. "Chuyên gia của chúng tôi không nghĩ ý tưởng hộ tống tàu sẽ khả thi vì các tàu sẽ bị phơi mình trước tên lửa Iran. Và ngay cả khi họ thực hiện được việc hộ tống, chi phí là quá cao".

Vị trí eo biển Hormuz và các quốc gia xung quanh. Đồ họa: NASA

Tương tự, BIMCO, hiệp hội vận tải biển có trụ sở tại Đan Mạch, cho rằng việc bảo vệ tất cả tàu thương mại hoạt động trong các khu vực đang bị Iran nhắm tới là không thực tế vì điều này đòi hỏi một lượng rất lớn tàu chiến và các khí tài quân sự khác.

Ngoài ra, theo giới phân tích, để tổ chức một chiến dịch hộ tống cần mất ít nhất một tuần và đòi hỏi Mỹ phải tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn vào những vũ khí chống hạm của Iran, như xuồng không người lái hay tàu ngầm mini. Iran cũng có khả năng rải thủy lôi tại Eo biển Hormuz.

Hải quân Mỹ từng hộ tống các tàu chở dầu của nước này đi qua Hormuz trong giai đoạn 1987-1988 khi cuộc chiến tranh Iraq - Iran diễn ra. Tuy nhiên, Mỹ lúc bấy giờ không phải bên tham chiến.

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh. Các cuộc tấn công đã khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và loạt quan chức cấp cao Iran thiệt mạng.

Iran đã mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ có lực lượng Mỹ tại nhiều nước Trung Đông. Tehran cũng tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz, bóp nghẹt yết hầu quan trọng trong giao thương dầu mỏ toàn cầu.

Vũ Hoàng (Theo AFP, CNN, Reuters)