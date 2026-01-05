Tàu có chữ Trung Quốc dạt vào biển Quảng Ngãi nguy cơ tràn dầu

Tàu cá Trung Quốc mắc cạn chứa nhiều dầu DO trong làm phát sinh nguy cơ sự cố tràn nhiên liệu, ảnh hưởng môi trường biển.

Thông tin nằm trong báo cáo của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất gửi cơ quan chức năng ngày 5/1. Tàu gặp nạn trong quá trình đánh bắt cá, bị hỏng máy và trôi vào vùng biển Kỳ Hà (Đà Nẵng) hôm 3/1. Sau khi được tàu kiểm ngư cứu hộ, do gió to, sóng lớn, tàu bị đứt neo và dạt vào bờ biển Vạn Tường (Quảng Ngãi).

Cơ quan chức năng tiếp cận tàu sáng 5/1 Ảnh: Thạch Thảo

Bộ đội biên phòng xác định đây là tàu vỏ thép, dài hơn 46 m, rộng 8,5 m, chỉ hoạt động đánh bắt, không trang bị khí tài quân sự. Tàu mang số hiệu 08888, trên thân có chữ Trung Quốc (tạm dịch "Quỳnh Đam Ngư"). Nhiều bộ phận bị rỉ sét, hư hỏng, máy móc không hoạt động; đồ đạc trong cabin xáo trộn, xuất hiện nhiều tài liệu, giấy tờ chữ Trung Quốc.

Cơ quan chức năng nhận định tàu bị hỏng máy chính, không thể khắc phục. Dấu vết sinh hoạt cho thấy thuyền viên đã rời tàu khoảng 5–7 ngày trước khi được phát hiện. Trên tàu vẫn còn dầu DO trong các két chứa, tiềm ẩn nguy cơ tràn dầu, gây ảnh hưởng môi trường biển.

Ngoài ra, tàu trôi dạt nhiều ngày, hiện nằm gần khu vực đường ống dẫn dầu của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và kho xăng dầu Petrolimex, cách khoảng 200 m về phía đông bắc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng quốc phòng - an ninh.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất kiến nghị các cơ quan liên quan huy động lực lượng chuyên môn kiểm tra, rà phá chất cháy nổ, đưa tàu về trạng thái an toàn; xác định lượng nhiên liệu còn lại để chủ động ứng phó sự cố tràn dầu.

Cơ quan chức năng sớm thông báo Sở Ngoại vụ phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Việt Nam.

Phạm Linh