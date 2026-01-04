Tàu có chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Tàu vỏ sắt màu xanh dương, trọng tải khoảng 300 tấn, trên thân ghi chữ Trung Quốc, trôi dạt vào bờ biển Vạn Tường, sáng 4/1.

Khoảng 5h, Đồn Biên phòng Dung Quất phát hiện tàu cá mang tên Quỳnh Đam Ngư, số hiệu 08888, mắc cạn ở bờ biển thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường. Tàu đóng cửa, bên ngoài không có người.

Tàu trôi dạt vào thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường, Quảng Ngãi. Ảnh: Thạch Thảo

Qua xác minh, tàu trôi vào khu vực phía bắc vùng biển Kỳ Hà (Đà Nẵng) sáng 3/1, cách bờ gần 2 km. Tối qua, tàu kiểm ngư phát hiện và tiếp cận kéo tàu vào bờ. Tuy nhiên, do sóng gió lớn, tàu bị đứt neo, tiếp tục trôi tự do khoảng 30 km đến vị trí hiện tại.

Vùng biển Vạn Tường đang có gió lớn, sóng cao 3 m, cơ quan chức năng chưa thể tiếp cận và vào bên trong tàu.

Từng có nhiều vật thể trôi vào bờ biển Quảng Ngãi. Gần đây nhất cuối năm 2024, ba bồn chứa khí cùng một sà lan của một doanh nghiệp logistics ở TP HCM trên đường từ Thái Lan đi Hàn Quốc đã rơi ở vùng biển Bình Sơn.

Phạm Linh