Tàu chở 15 người bị chìm

Lâm ĐồngTàu cá chở 15 người bị sóng đánh chìm khi rời cảng La Gi, toàn bộ thuyền viên được cứu, lực lượng chức năng đang trục vớt phương tiện, sáng 3/2.

Khoảng 5h20, tàu cá công suất 200 CV, dài hơn 12 m, do ông Trần Thái (54 tuổi, trú phường Tiến Thành) làm thuyền trưởng, rời Cảng La Gi ra khơi thì bị sóng đánh chìm ngay cửa biển.

Hiện trường tàu chìm đang được lai dắt về bờ. Ảnh: Thanh Tuấn

Thuyền trưởng và 14 thuyền viên được ngư dân gần đó chèo thuyền thúng ra cứu, đưa vào bờ an toàn. Đồn Biên phòng Phước Lộc đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng và phương tiện hỗ trợ trục vớt con tàu.

Theo ngư dân địa phương, cửa biển La Gi thời gian gần đây bị bồi lấp nghiêm trọng, nhiều tàu ra vào gặp nguy hiểm. Dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch đang được triển khai. Trước đó, ngày 1/2, khu vực này từng xảy ra vụ chìm tàu cá khiến một người tử vong.

Tư Huynh