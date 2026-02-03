Tàu chở 15 người bị chìm

Khoảng 5h20, tàu cá công suất 200 CV, dài hơn 12 m, do ông Trần Thái (54 tuổi, trú phường Tiến Thành) làm thuyền trưởng, rời Cảng La Gi ra khơi thì bị sóng đánh chìm ngay cửa biển.
Thuyền trưởng và 14 thuyền viên được ngư dân gần đó chèo thuyền thúng ra cứu, đưa vào bờ an toàn. Đồn Biên phòng Phước Lộc đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng và phương tiện hỗ trợ trục vớt con tàu.
Theo ngư dân địa phương, cửa biển La Gi thời gian gần đây bị bồi lấp nghiêm trọng, nhiều tàu ra vào gặp nguy hiểm. Dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch đang được triển khai. Trước đó, ngày 1/2, khu vực này từng xảy ra vụ chìm tàu cá khiến một người tử vong.
Tư Huynh