Tàu chở 5 người gặp nạn ở biển La Gi

Lâm ĐồngTàu cá chở 5 lao động khi vào cửa biển La Gi thì bị sóng đánh lật úp, bốn người được cứu, thuyền trưởng mất tích.

Sáng 1/2, bà Đặng Thị Hồng Lâm, Chủ tịch UBND phường La Gi, cho biết lực lượng Biên phòng cùng ngư dân địa phương đang tổ chức tìm kiếm người mất tích trên vùng biển La Gi.

Theo Đồn Biên phòng Phước Lộc, tàu cá gặp nạn có công suất 33 CV, dài khoảng 10 m, do ông Võ Văn Hiền (52 tuổi, trú phường La Gi) làm thuyền trưởng. Chiều 31/1, tàu xuất bến với 5 lao động, hoạt động đánh bắt trên vùng biển địa phương.

Chiếc tàu cá chở 5 người bị chìm ở cửa biển La Gi. Ảnh: Bình Tuy

Khoảng 5h cùng ngày, khi tàu trở về cảng La Gi, trong lúc di chuyển qua cửa biển thì bị sóng lớn đánh lật và chìm. Bốn thuyền viên kịp thời nhảy khỏi tàu, được các ghe cá hoạt động gần khu vực cứu vớt, đưa vào bờ an toàn. Riêng ông Hiền bị sóng cuốn trôi, hiện vẫn mất tích.

Lực lượng Biên phòng đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng và ngư dân địa phương triển khai công tác tìm kiếm trên biển.

Cửa biển La Gi nơi tàu cá gặp nạn. Ảnh: Bình Tuy

Theo chính quyền địa phương, thời gian gần đây, khu vực cửa biển cảng La Gi xảy ra nhiều vụ tàu cá gặp nạn khi ra vào cảng do cửa biển bị bồi lấp, gây mất an toàn cho tàu thuyền. Hiện dự án nạo vét cửa cảng La Gi đang được triển khai.

Tư Huynh