Tàu chiến Israel tập kích nhà máy điện Yemen

Hải quân Israel tập kích nhà máy điện Haziz gần thủ đô Sanaa của Yemen, nằm trong khu vực do nhóm vũ trang Houthi kiểm soát.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 17/8 tuyên bố đã tiến hành chiến dịch tập kích nhằm vào hạ tầng năng lượng mà nhóm vũ trang Houthi vận hành gần thủ đô Sanaa của Yemen. IDF cho biết động thái nhằm đáp trả những vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Houthi vào Israel.

Quan chức quốc phòng Israel tiết lộ cuộc tập kích được thực hiện bởi các tàu tên lửa của nước này. Đây là lần thứ hai hải quân Israel tấn công khu vực Houthi kiểm soát tại Yemen, mục tiêu trong chiến dịch trước đó là cảng Hodeidah.

Israel tấn công nhà máy điện của Houthi Vụ nổ tại khu vực gần thủ đô Sanaa, Yemen ngày 17/8. Video: X/SuppressedNws

Kênh truyền hình Al Masirah của Houthi cùng ngày xác nhận nhà máy điện Haziz gần Sanaa đã bị tấn công, khiến một số máy phát ngừng hoạt động. Người dân địa phương cho biết nghe thấy ít nhất hai tiếng nổ tại khu vực thủ đô Sanaa.

Lực lượng Houthi sau đó thông báo phóng một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Palestine 2 nhằm vào thành phố Tel Aviv, tuyên bố đòn tập kích đã "buộc hàng triệu người Israel phải tới hầm trú ẩn". IDF khẳng định đã đánh chặn quả đạn, không có thương vong liên quan.

Nhóm vũ trang Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa của Yemen từ năm 2014, đối đầu với lực lượng chính phủ được quốc tế công nhận. Tính từ tháng 11/2023, lực lượng này đã tấn công hơn 100 tàu ở khu vực Biển Đỏ, nhằm "thể hiện đoàn kết với người dân tại Dải Gaza và phản đối Israel".

Lực lượng Houthi hồi tháng 5 đạt thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, sau nhiều tuần bị Washington không kích dữ dội.

Khu vực lực lượng Houthi kiểm soát tại Yemen. Đồ họa: AFP

Dù vậy, nhóm khi đó chỉ cam kết không tấn công tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ, không chấp nhận ngừng tập kích Israel và tàu hàng có liên hệ với Tel Aviv. Tuyên bố mới nhất của nhóm dường như ám chỉ sẽ nối lại tập kích tàu Mỹ, vô hiệu hóa thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 5.

Quân đội Israel đáp trả bằng cách không kích nhiều mục tiêu liên quan Houthi tại lãnh thổ Yemen, trong đó có loạt đòn đánh nhằm vào thành phố cảng Hodeida và các khu vực lân cận hồi tháng trước.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, Times of Israel, Al Masirah)