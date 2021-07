Tàu chắn kênh Suez sắp được thả

Chủ sở hữu tàu Ever Given, từng chắn ngang kênh đào Suez, thông báo con tàu sắp được thả sau khi đạt thỏa thuận bồi thường với phía Ai Cập.

"Các công việc chuẩn bị cho quá trình thả tàu Ever Given sẽ được thực hiện và sự kiện đánh dấu đạt được thỏa thuận bồi thường sẽ diễn ra tại thành phố Ismailia, Ai Cập, trong thời gian thích hợp", Faz Peermohamed của Stann Marine, đại diện cho chủ sở hữu tàu Shoei Kisen Kaisha và các công ty bảo hiểm, ra tuyên bố hôm 4/7.

Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) cùng ngày cũng cho biết thỏa thuận bồi thường với đại diện tàu Ever Given sẽ được ký vào ngày 7/7 và những người tham gia buổi lễ này có thể chứng kiến khoảnh khắc con tàu được rời đi.

SCA và Stann Marine đều từ chối đưa ra chi tiết về các điều khoản bồi thường để thả tàu Ever Given.

Tàu Ever Given được kéo tới hồ Great Bitter, Ai Cập, hôm 30/3. Ảnh: AP.

Ever Given, một trong những tàu container lớn nhất thế giới với tổng trọng tải hơn 200.000 tấn, đâm chéo vào bờ kênh đào Suez và mắc cạn sáng 24/3 khi di chuyển từ Biển Đỏ tới Địa Trung Hải. Con tàu gần như xoay ngang, bịt kín tuyến hàng hải qua kênh đào Suez, khiến mọi hoạt động di chuyển qua kênh đào phải dừng.

Tàu được giải cứu hôm 29/3 và được đưa đến hồ ngăn cách hai đoạn kênh Great Bitter để tiến hành điều tra. Giới chức SCA quyết định giữ tàu Ever Given do chưa đạt được thỏa thuận bồi thường với chủ tàu.

SCA ban đầu đòi chủ tàu Ever Given 916 triệu USD tiền bồi thường, song sau đó hạ xuống còn 550 triệu USD. Hai bên liên tục đổ lỗi cho đối phương về các nguyên nhân khiến Ever Given chắn ngang kênh Suez như yếu tố thời tiết, giới chức SCA quản lý lỏng lẻo và lỗi của thuyền trưởng mất lái.

Vị trí kênh đào Suez nối Biển Đỏ và Địa Trung Hải. Đồ họa: AFP.

Ngọc Ánh (Theo Reuters/AP)