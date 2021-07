Tàu chắn kênh Suez được thả

Tàu Ever Given rời kênh đào Suez sau hơn ba tháng sau sự cố mắc cạn, làm tắc nghẽn tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới.

Tàu Ever Given bắt đầu hành trình rời kênh đào Suez hôm 7/7 để tới Rotterdam, Hà Lan. Chuyến đi dự kiến dài hai tuần do tàu phải di chuyển với tốc độ chậm hơn sau sự cố.

Ever Given, một trong những tàu container lớn nhất thế giới với tổng trọng tải hơn 200.000 tấn, đâm chéo vào bờ kênh đào Suez và mắc cạn sáng 24/3 khi di chuyển từ Biển Đỏ tới Địa Trung Hải. Con tàu gần như xoay ngang, bịt kín tuyến hàng hải huyết mạch qua kênh đào Suez, khiến mọi hoạt động di chuyển qua kênh đào bị gián đoạn.

Tàu Ever Given di chuyển trên kênh đào Suez hôm 7/7. Ảnh: AFP.

Tàu được giải cứu hôm 29/3 và được đưa đến hồ ngăn cách hai đoạn kênh Great Bitter để tiến hành điều tra. Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) quyết định giữ tàu Ever Given do chưa đạt được thỏa thuận bồi thường với chủ tàu. Sau nhiều tranh cãi, giới chức SCA cuối tuần qua xác nhận hai bên cuối cùng đã đạt được thỏa thuận, dù không tiết lộ chi tiết.

Trong một tuyên bố ngày 7/7, công ty Nhật Bản Shoei Kisen Kaisha, chủ sở hữu tàu Ever Given, cảm ơn SCA vì đã thả tàu và thêm rằng "sẽ tiếp tục là khách hàng thường xuyên và thân thiết" của kênh đào này.

Công ty cho biết Ever Given sẽ được kiểm tra tại cảng Cảng Port Said ở Ai Cập trước khi hoàn thành hành trình và tháo dỡ hàng hóa. "Chúng tôi lấy làm tiếc về sự chậm trễ đã xảy ra đối với những người có hàng hóa bị mắc kẹt trên tàu", công ty Shoei Kisen Kaisha cho hay.

Công ty luật Jai Sharma ước tính tổng giá trị hàng hóa trên tàu lên tới hơn 600 triệu USD, thuộc về các công ty như IKEA, Lenovo và nhiều doanh nghiệp nhỏ khác.

Thanh Tâm (Theo CNN)