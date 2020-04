Tàu bệnh viện Mỹ sắp rời New York

Tàu bệnh viện USNS Comfort sẽ rời New York dù mới chỉ tiếp nhận 178 bệnh nhân trong gần một tháng hỗ trợ thành phố chống Covid-19.

"Tôi đã hỏi Thống đốc Andrew Cuomo rằng liệu chúng tôi có thể đưa tàu Comfort về căn cứ tại Virginia để điều nó tới nơi khác hay không, ông ấy trả lời rằng có thể. Chúng tôi sẽ đưa con tàu về sớm nhất và để nó sẵn sàng cho nhiệm tiếp theo mà tôi chắc chắn cũng rất quan trọng", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng tối 22/4.

Tàu bệnh viện USNS Comfort tới New York hồi cuối tháng 3 và neo đậu ở phía tây quận Manhattan, có nhiệm vụ tiếp nhận bệnh nhân để giảm tải cho các bệnh viện tại thành phố trong cuộc chiến chống Covid-19. Tuy nhiên, trong gần một tháng neo đậu tại đây, tàu bệnh viện 1.000 giường này chỉ tiếp nhận 178 bệnh nhân.

Thống đốc Cuomo xác nhận ông nói với Trump rằng thành phố New York không cần tàu bệnh viện USNS Comfort nữa khi số ca nhiễm và chết do nCoV hàng ngày tại đây đang có chiều hướng giảm. "Con tàu thực sự mang tới niềm an ủi, nhưng chúng tôi không cần nó nữa", Cuomo nói trên kênh MSNBC.

Tàu bệnh viện USNS Comfort tới thành phố New York ngày 30/3. Ảnh: AFP.

Tàu USNS Comfort ban đầu chỉ tiếp nhận các bệnh nhân không nhiễm nCoV, gây ra tranh cãi trong bối cảnh các bệnh viện ở thành phố New York quá tải vì Covid-19.

Sau khi Thống đốc Cuomo hối thúc, Trump đồng ý cho cải hoán không gian bên trong tàu Comfort để điều trị bệnh nhân nhiễm nCoV. Tuy nhiên, việc tiếp nhận bệnh nhân vẫn diễn ra chậm chạp vì những nội quy nghiêm ngặt và trở ngại trong thủ tục với các bệnh viện tại địa phương.

Bất chấp việc tàu Comfort hoạt động chưa hiệu quả, giới chức thành phố New York vẫn gửi lời cảm ơn hoạt động của tàu. "Chúng tôi rất biết ơn hải quân Mỹ vì sự giúp đỡ của họ và hy vọng con tàu có thể được dùng để tăng khả năng điều trị bệnh nhân cho thành phố khác có nhu cầu", phát ngôn viên Tòa thị chính New York Laura Feyer nói.

Thiếu tá Mike Hatfield, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) và Bộ Tư lệnh phương Bắc (NORTHCOM), cho biết sẽ phối hợp với Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) để điều tàu bệnh viện Comfort tiếp tục hỗ trợ nỗ lực chống Covid-19.

Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 2,6 triệu ca nhiễm, gần 183.000 người chết và hơn 709.000 người đã hồi phục. Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần 847.000 ca nhiễm và hơn 46.000 người chết.

Nguyễn Tiến (Theo Politico, NBCNY)