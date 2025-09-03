Tất cả trường học TP HCM từ chối nhận hoa khai giảng

TP HCMNgành Giáo dục không nhận hoa chúc mừng khai giảng, khuyến khích chuyển sang ủng hộ đồng bào vùng bão lũ hoặc quỹ khuyến học.

Ngày 3/9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM hướng dẫn các trường chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Sở và các trường học từ chối nhận hoa chúc mừng dưới mọi hình thức, từ các cơ quan, doanh nghiệp, phụ huynh. Nhà trường phải sớm thông báo chủ trương này đến phụ huynh, đối tác.

Thay vào đó, Sở khuyến khích các đơn vị, cá nhân chuyển hoa, quà thành các khoản ủng hộ, đóng góp thiết thực cho quỹ khuyến học của các trường hoặc chung tay hỗ trợ đồng bào đang gặp khó khăn do bão số 4, 5 ở các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Ngoài ra, Sở yêu cầu các trường học hạn chế trang trí sân khấu, bục phát biểu, cổng trường,... bằng hoa tươi, chỉ sử dụng ở những vị trí thật sự cần thiết nhưng không phô trương, lãng phí.

Tuần trước, trường Tiểu học Minh Khai, phường Bến Thành và THPT Dương Văn Thì, phường Tăng Nhơn Phú, đã gửi thư ngỏ mong phụ huynh, đối tác với nội dung tương tự.

Tại hội nghị tổng kết năm học cũ và triển khai nhiệm vụ năm học mới hôm 27/8, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở, đã kêu gọi toàn ngành Giáo dục TP HCM chung tay ủng hộ đồng bào các khu vực đang chịu ảnh hưởng của bão lũ. Thời gian đóng góp đến hết ngày 9/9.

Thầy trò trường Tiểu học Thạnh An trong ngày khai giảng năm học 2024-2025 ở xã đảo duy nhất của TP HCM. Ảnh: T. Bình

TP HCM sau sáp nhập có gần 2,6 triệu học sinh với hơn 3.500 trường học, quy mô lớn nhất cả nước.

Lễ khai giảng sáng 5/9 được tổ chức trong bối cảnh kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Tất cả trường học sẽ kết nối trực tuyến với buổi lễ của Bộ tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Lệ Nguyễn