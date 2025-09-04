Chủ tịch nước gửi thư mừng khai giảng

Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư động viên thầy cô, học sinh và phụ huynh dịp khai giảng năm học mới, tin tưởng thế hệ trẻ có khát vọng lớn lao để xây dựng đất nước.

Khai giảng năm học 2025-2026 diễn ra trong niềm vui, tự hào khi cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh. Chủ tịch nước nhắc lại bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên khi nước ta vừa mới giành được độc lập, gửi gắm tình yêu thương bao la và niềm tin mãnh liệt - thế hệ trẻ Việt Nam sẽ đưa đất nước vươn tới đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu.

"Ước vọng thiêng liêng đó của Người vẫn đang vang vọng, nhắc nhở các em không ngừng học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước", Chủ tịch nước viết.

Chủ tịch nước Lương Cường tại Hà Nội, ngày 15/4. Ảnh: Giang Huy

Ông đánh giá ngành Giáo dục trong năm học qua đã chủ động, tích cực hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách, luật quan trọng nhằm đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Chương trình giáo dục phổ thông mới đã triển khai trọn vẹn từ lớp 1 đến 12, khẳng định thành công bước đầu của quá trình đổi mới giáo dục phổ thông. Học sinh Việt Nam tiếp tục đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, góp phần nâng cao vị thế giáo dục trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước ghi nhận và cho rằng đây là những nỗ lực đáng trân trọng của thầy trò cả nước, giúp lan tỏa niềm tin, sự ủng hộ của xã hội đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển giáo dục nước nhà.

2025-2026 là năm học đầu tiên diễn ra trong bối cảnh mới khi cả nước hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cũng là năm học đầu tiên triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục.

Ông mong ngành giáo dục tập trung thực hiện tốt chủ đề năm học: Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển. Ngành cần tiếp tục hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển toàn diện con người về tri thức, đạo đức, kỹ năng, bản lĩnh và khát vọng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Chủ tịch nước tin tưởng học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, không ngừng học tập, rèn luyện, trở thành những công dân yêu nước, trách nhiệm, giàu lòng nhân ái, khát vọng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Với thầy cô giáo, cán bộ quản lý, ông mong họ giữ vững ngọn lửa tâm huyết, tình yêu nghề, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc cho học trò.

"Tôi mong các bậc phụ huynh, với tình yêu thương và trách nhiệm, tiếp tục đồng hành cùng nhà trường, cùng xã hội chăm lo cho thế hệ tương lai", ông nhắn nhủ.

Lễ khai giảng năm học 2025-2026 sáng 5/9 được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc. Sau một số hoạt động ngắn gọn, các trường kết nối buổi lễ của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Toàn văn thư Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục

Lệ Nguyễn