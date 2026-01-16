Tập thể dục thời điểm nào giúp giảm mỡ nội tạng tốt nhất?

Tập luyện giúp giảm mỡ nội tạng nguy hiểm, nhưng thói quen dài hạn quan trọng hơn "giờ hoàng đạo".

Giảm mỡ nội tạng - loại mỡ nằm sâu trong khoang bụng, bao quanh các cơ quan nội tạng - không chỉ là câu chuyện thẩm mỹ mà còn là cuộc chiến bảo vệ sức khỏe.

Chuyên gia dinh dưỡng Kendra Miller cảnh báo: "Mỡ nội tạng hoạt động chuyển hóa rất mạnh. Khi tích tụ quá mức, nó liên quan trực tiếp đến nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường type 2 và một số loại ung thư".

Tuy nhiên, câu hỏi khiến nhiều người đau đầu là: Nên tập vào lúc nào để đạt kết quả tối ưu?

Người dân tập thể dục ven sông Hàn, Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Huấn luyện viên Jordan Pieklik khẳng định thời điểm tập luyện hiệu quả nhất là lúc bạn có thể cam kết thực hiện đều đặn, lý tưởng là 4-5 lần/tuần. Việc duy trì cường độ và tần suất có tác động đến mỡ nội tạng lớn hơn nhiều so với việc chọn giờ.

Nói cách khác, nếu bạn ép mình dậy lúc 5 giờ sáng nhưng lại bỏ cuộc sau một tuần, thì khung giờ đó hoàn toàn vô nghĩa.

Nhiều người tin rằng tập thể dục buổi sáng giúp đốt mỡ tốt hơn, và khoa học cũng có những bằng chứng ủng hộ điều này:

- Tính kỷ luật: Tập buổi sáng giúp bạn dễ duy trì lộ trình hơn vì ít bị các công việc đột xuất trong ngày làm gián đoạn.

- Sự khác biệt giới tính: Một nghiên cứu nhỏ cho thấy phụ nữ tập thể dục buổi sáng có xu hướng giảm mỡ bụng nhiều hơn so với tập buổi tối. Tuy nhiên, điều này lại không thể hiện rõ ràng ở nam giới.

- Tâm lý: Hoàn thành bài tập sớm giúp bạn có xu hướng lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn trong suốt cả ngày.

Đừng quá lo lắng nếu bạn không phải "kẻ thức thời" vào buổi sáng. Tập luyện cuối ngày cũng có những ưu điểm riêng:

- Hiệu suất cao hơn: Lúc này cơ thể đã được nạp đủ năng lượng và nước từ các bữa ăn trước đó, giúp bạn tập ở cường độ cao hơn.

- Cơ bắp linh hoạt: Nhiệt độ cơ thể tăng tự nhiên vào buổi chiều giúp cơ bắp linh hoạt, sức mạnh và sức bền đạt đỉnh, đặc biệt có lợi cho các bài tập tạ.

Nếu bạn đang bắt đầu hành trình "xóa sổ" mỡ bụng, hãy nhớ các lời khuyên từ chuyên gia:

- Bắt đầu từ tốn: Đừng ép mình vào một chương trình quá nặng. Hãy chọn bài tập phù hợp với thể trạng hiện tại để tránh chấn thương.

- Chọn khung giờ cá nhân hóa: Nếu thứ hai bạn tập sáng, thứ tư tập tối cũng không sao, miễn là bạn không bỏ tập.

- Tìm "đồng đội": Tập cùng bạn bè hoặc tham gia cộng đồng giúp tăng khả năng bám trụ với mục tiêu.

- Kết hợp cardio và tạ: Tập tạ giúp xây dựng cơ bắp (tăng nhạy cảm insulin), còn cardio giúp tiêu hao năng lượng hiệu quả.

- Dinh dưỡng và giấc ngủ: Không bài tập nào thắng nổi một chế độ ăn uống vô tội vạ và tình trạng thiếu ngủ kinh niên. Hãy ưu tiên protein và ngủ đủ giấc.

"Giảm mỡ được thúc đẩy bởi thói quen dài hạn, không phải bởi chiếc kim đồng hồ", chuyên gia Val Warner nhấn mạnh. Hãy biến việc tập luyện thành một phần không thể thiếu trong lối sống, thay vì là một nhiệm vụ ngắn hạn đầy áp lực.

Mỹ Ý (Theo Eating Well)