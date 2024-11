Tập thể dục buổi sáng dễ hít khói bụi?

Buổi sáng không khí ô nhiễm hơn so với các thời điểm khác trong ngày, do đó tập thể dục có thể gây hại sức khỏe, đúng không? (Lan, Hà Nội)

Trả lời:

Tập luyện có lợi cho sức khỏe, song cần tập đúng lúc, đúng cách. Thông thường, vào thời điểm giao mùa, trời lạnh, không khí lạnh tạo lớp sương mù khiến bụi mịn luẩn quẩn, loanh quanh tầng thấp, gây hại sức khỏe nhiều hơn. Bụi mịn còn cản trở giao thông và tầm nhìn của các phương tiện di chuyển vào buổi sáng.

Do đó, bạn cần cân đối lịch sinh hoạt, tình trạng sức khỏe để lựa chọn khung giờ tập luyện an toàn. Nếu nhiệt độ cao, độ ẩm không khí trong mức an toàn, bạn có thể tập luyện buổi sáng để tăng cường đề kháng cho cơ thể. Nên ăn nhẹ trước khi tập và không tập luyện quá sức.

Khi độ ẩm thấp, nhiệt độ giảm, bạn nên hạn chế ra ngoài sáng sớm để tránh ô nhiễm và nhiễm lạnh. Bởi, khi vào cơ thể, bụi mịn sẽ xâm nhập vào đường thở, gây tổn thương niêm mạc khí quản, phế quản. Chúng còn đi sâu vào các phế nang, nơi tận cùng của cơ quan trao đổi khí, làm viêm, xơ hóa phế nang dẫn đến nhiều bệnh lý về hô hấp. Bụi mịn kích thước quá nhỏ xuyên qua phế nang mao mạch vào trong tuần hoàn cơ thể, gây tổn thương tim mạch, đột quỵ não, ảnh hưởng não bộ nếu tiếp xúc lâu dài.

Những người có vấn đề về tim và hô hấp, phụ nữ mang thai, trẻ em và người lớn tuổi nhạy cảm với bụi mịn hơn. Các bà mẹ tiếp xúc lâu ngày có thể bị sảy thai, sinh non, dị tật bẩm sinh và tử vong. Tập luyện sáng sớm còn có nguy cơ đột quỵ, tăng huyết áp, tim mạch...

Tiếp xúc với bụi mịn trong thời gian dài gây hại hệ hô hấp, tăng nguy cơ đột quỵ. Ảnh:Thùy An

Vào mùa lạnh, bạn không nên đi tập thể dục quá sớm, ăn nhẹ trước khi tập. Người cao tuổi nên tập luyện, vận động nhẹ nhàng bằng các bài tập như yoga, thư giãn tinh thần ở trong nhà, nơi có mái che hoặc, nếu ra ngoài trời cần đội mũ, áo ấm...

Tránh tập thể dục ở nơi ô nhiễm không khí, bụi bẩn, các hóa chất độc hại. Nếu tập trong nhà, hãy đảm bảo không gian đủ thông thoáng, mở cửa sổ hoặc sử dụng quạt để tạo luồng không khí, nhưng tránh gió lạnh phả trực tiếp vào người.

Bác sĩ Lê Hoàn

Trưởng Khoa Nội tiết - Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội