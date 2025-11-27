Tập huấn chuyên sâu hoạt chất Incobotulinum toxin A ở Hà Nội

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp Merz Aesthetics Việt Nam tổ chức tập huấn chuyên sâu về ứng dụng hoạt chất Incobotulinum toxin A trong thẩm mỹ nội khoa, ở Hà Nội.

Buổi tập huấn diễn ra cuối tuần trước, quy tụ nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, đào sâu thông tin Incobotulinum toxin A - hoạt chất thế hệ mới có tác dụng xóa nhăn, nâng cơ, trẻ hóa da. Chủ tọa chương trình gồm PGS.TS.BS Vũ Ngọc Lâm - Phó giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 và TS.BS Hoàng Thanh Tuấn - Phó giám đốc Trung tâm thẩm mỹ Bệnh viện TWQĐ 108.

Đại diện Merz Aesthetics, Aesthetic and Health, chủ tọa và báo cáo viên tại backdrop sự kiện. Ảnh: AH

Ở phần mở màn, bác sĩ CKI Bàn Nguyễn Thị Hằng, Trung tâm thẩm mỹ Bệnh viện TWQĐ 108, trình bày góc nhìn toàn diện về ứng dụng Botulinum toxin A tinh khiết, tối ưu hiệu quả làm đẹp.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng khoa Tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương, phân tích giới hạn và tiềm năng của Incobotulinum toxin A thế hệ mới, cách ứng dụng đúng trong thực hành lâm sàng.

Tiếp đó, PGS.BS Vasanop Vachiramon, Bệnh viện Ramathibodi (Thái Lan), báo cáo về cập nhật chuyên môn trong liệu, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quốc tế giúp bác sĩ Việt nắm bắt xu hướng thẩm mỹ hiện nay.

PGS.BS Vasanop Vachiramon trình bày báo cáo. Ảnh: AH

Cuối chương trình, các bác sĩ giải đáp mọi thắc mắc, chia sẻ kinh nghiệm thực tế cùng những ca làm đẹp thành công. Một số nghiên cứu lâm sàng ghi nhận Incobotulinum toxin A có ích với tiến trình xóa nhăn, nâng cơ và trẻ hóa trong thẩm mỹ nội khoa.

Theo đại diện Merz Aesthetics Việt Nam, Incobotulinum toxin A được sản xuất bằng công nghệ Xtract Technology, loại bỏ hoàn toàn các protein không cần thiết lẫn tạp chất, chỉ giữ lại thành phần hoạt tính chính, qua đó giảm nguy cơ hình thành kháng thể, duy trì hiệu quả lâu dài.

Chuyên gia từ Bệnh viện TWQĐ 108 đánh giá Incobotulinum toxin A là một trong những hoạt chất có độ tinh khiết cao, đáp ứng các yêu cầu về lâm sàng, nhất là ở nhóm thẩm mỹ nội khoa.

PGS.BS Vasanop Vachiramon cho biết đến nay Incobotulinum toxin A chưa ghi nhận trường hợp thất bại do kháng thể nào được công bố, nổi bật với tác dụng khắc phục nếp nhăn quanh mắt và phì đại cơ cắn, duy trì kết quả ổn định đến 16 tuần sau đó.

Các chủ tọa, báo cáo viên, khách mời chụp lưu niệm. Ảnh: AH

Hiện ứng dụng IncoBotulinum toxin A do Merz Aesthetics sản xuất, công ty Aesthetic and Health nhập khẩu, phân phối tại hệ thống nhà thuốc Long Châu. Các chuyên gia khuyến nghị người dân chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan chức năng cấp phép để hạn chế rủi ro và đảm bảo kết quả ổn định.

