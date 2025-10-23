Góc khuất 'thất nghiệp làm PT gym mua được hai lô đất'

Buồn chán vì không tìm được việc làm, đứa em tôi quen đi tập gym, rồi sau đó thành 'PT gym'.

Tôi không định chia sẻ câu chuyện này, vì "đụng chạm" cần câu cơm của người quen, và có lẽ nhiều người khác nữa. Nhưng suy cho cùng, tôi thấy nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người nên viết bài để chúng ta cùng nhau thảo luận.

Tôi có hẹn với một đứa em ở cùng phòng ký túc xá, đã lâu rồi không gặp. Lần gặp gần nhất, lúc đứa em mới ra trường, đang thất nghiệp chưa tìm được việc làm. Tôi ngỡ ngàng vì lần này, đứa em đi ôtô. Sau một hồi nói chuyện, cậu em chia sẻ thời gian thất nghiệp đi tập gym rồi cơ duyên sau đó làm PT (huấn luyện viên cá nhân) gym "tự phong".

Nói "tự phong" vì cậu ấy học chuyên ngành điện tử, không thuộc nhóm sức khỏe - dinh dưỡng. Cũng không hề trải qua lớp đào tạo bài bản hay chuyên nghiệp nào.

Phất lên ngay trong lúc phong trào tập gym, phòng gym nở rộ, có tháng đứa em kiếm vài trăm triệu (mỗi khóa từ 35 triệu đồng trở lên). Sau đó nhờ làm PT mà kinh doanh thêm bột whey, và sau 5 năm đã mua nhà, mua xe, còn dư ra hai lô đất.

Trên mạng xã hội tràn ngập những video "hướng dẫn tập", "giảm mỡ cấp tốc" của "coach", "PT online 1:1", "chuyên gia fitness" mà tôi tin chắc phần lớn chưa từng học qua bất kỳ chương trình đào tạo bài bản nào. Vì nếu có, họ đã đăng tải những chứng chỉ ấy để lấy uy tín, thay vì đăng video khoe cơ bắp để hút tương tác.

Một huấn luyện viên thể hình thực thụ không chỉ là người có thân hình đẹp. Họ là người hiểu rõ giải phẫu cơ thể, biết từng nhóm cơ vận hành ra sao, kỹ thuật tập thế nào để không gây chấn thương, và quan trọng hơn cả là biết điều chỉnh dinh dưỡng, cường độ luyện tập phù hợp với từng cá nhân.

Nghề này đòi hỏi kiến thức y học cơ bản, kỹ năng sư phạm, và đạo đức nghề nghiệp. Ở các nước phát triển, để được hành nghề PT, người ta phải trải qua khóa đào tạo chuyên sâu, có chứng chỉ hành nghề, thậm chí bảo hiểm nghề nghiệp để chịu trách nhiệm khi khách hàng gặp sự cố.

Còn ở ta, nhiều người chỉ cần vài năm tập, cơ bắp đẹp lên, rồi tự nhận mình là PT. Họ "dạy" người khác bằng kinh nghiệm cá nhân, bằng cảm tính. Nhiều học viên tin tưởng, nghe theo, tập sai kỹ thuật, chế độ ăn sai cách, dẫn đến chấn thương, rối loạn trao đổi chất, thậm chí suy nhược cơ thể.

Đáng nói hơn, sự dễ dãi lại vô tình tiếp tay cho hiện tượng này. Các phòng gym mọc lên ồ ạt, chủ yếu chú trọng doanh thu, thuê PT "tự phong". Các cô gái thì ào ạt chi tiền đăng ký, tập được vài bữa rồi bỏ cuộc...

Muốn nghề PT phát triển đúng nghĩa, cần có chuẩn đào tạo, chứng chỉ hành nghề, và kiểm định chất lượng rõ ràng. Các phòng gym cũng phải chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn huấn luyện viên, không thể vì lợi nhuận trước mắt mà bỏ qua yếu tố chuyên môn.

Thành Hoàng