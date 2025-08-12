Tập đoàn Y tế 365mc mở rộng sang Mỹ

Phòng khám của 365mc tại Mỹ sẽ áp dụng kỹ thuật hút mỡ ít xâm lấn LAMS do 365mc phát triển, tích hợp AI toàn quy trình để nâng cao hiệu quả mà không cần phẫu thuật.

Tập đoàn y tế 365mc – đơn vị trong lĩnh vực giảm mỡ tại Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch mở phòng khám tại Los Angeles (Mỹ) vào tháng 9 tới, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Công ty Công nghệ sinh học Raziel Therapeutics nhằm phát triển công nghệ giảm mỡ thế hệ mới tại Hàn.

Dr. Kim Nam- Chul và đại diện Raziel Therapeutics tại buổi lễ ký kết. Ảnh: 365mc

Theo đó, phòng khám tại Mỹ sẽ ứng dụng kỹ thuật hút mỡ ít xâm lấn LAMS (Liposuction Assisted Modeling System) do 365mc phát triển, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong toàn bộ quy trình, mang lại hiệu quả cao mà không cần phẫu thuật. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa của 365mc, sau khi doanh nghiệp này mở rộng thành công sang Indonesia và Thái Lan vào năm 2024.

Nối tiếp ngay sau sự kiện ra mắt 365mc USA tại Los Angeles, chi nhánh thứ hai của 365mc tại Phuket (Thái Lan) cũng sẽ khai trương, tiếp nối cho việc mở rộng toàn cầu hóa của thương hiệu.

CEO 365mc tại buổi lễ khai trương 365mc tại Thái Lan. Ảnh: 365mc

Hiện 365mc là mạng lưới điều trị giảm mỡ lớn tại Hàn Quốc với 21 cơ sở y tế trải khắp các thành phố. Doanh nghiệp xây dựng mô hình điều trị chuyên sâu kết hợp hút mỡ, tư vấn dinh dưỡng, trị liệu hành vi và theo dõi lâu dài, hướng tới kết quả bền vững, an toàn, phù hợp nhu cầu làm đẹp thế hệ mới.

Song song với việc mở rộng sang Mỹ, 365mc công bố hợp tác chiến lược với Raziel Therapeutics - công ty dược sinh học tại Israel đang phát triển RZL‑012, một hợp chất tiêm có khả năng phá hủy tế bào mỡ cục bộ mà không cần can thiệp phẫu thuật. Liệu pháp này đang bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng (Phase 3). Hai bên sẽ phối hợp triển khai thử nghiệm RZL‑012 tại Hàn Quốc, đồng thời phát triển giao thức điều trị kết hợp giữa thuốc tiêm và công nghệ LAMS – đặt nền móng cho một thế hệ tạo hình cơ thể không xâm lấn, không dao kéo.

Để cấp chứng chỉ dịch vụ LAMS, các bác sĩ từ Việt Nam, Thái Lan, Mỹ... phải tham gia khóa đào tạo tại Hàn Quốc trước khi chuyển giao chính thức. Ảnh: 365mc

Sau Mỹ, Việt Nam được xác định là điểm đến chiến lược tiếp theo trong kế hoạch mở rộng toàn cầu của 365mc. Việc khai trương chi nhánh tại Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian tới, đánh dấu sự ra đời của thế hệ điều trị mỡ không dao kéo – nơi người Việt có thể tiếp cận các công nghệ giảm mỡ tiên tiến chuẩn Hàn ngay tại chỗ, không cần ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Y tế 365mc cũng đưa ra khoản đầu tư chiến lược vào Raziel Therapeutics, với sự hỗ trợ từ quỹ đầu tư Yozma Group - đơn vị nổi tiếng tại Israel trong việc kết nối các doanh nghiệp tiềm năng với thị trường quốc tế.

"Với nền tảng chuyên môn vững chắc, mạng lưới toàn cầu mở rộng và cam kết đổi mới công nghệ, 365mc đang từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực điều trị giảm mỡ không xâm lấn tại châu Á và toàn cầu", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Như Ý