Tập đoàn tư nhân lớn nhất Nga muốn tăng nội địa hóa tại Việt Nam

AFK Sistema - tập đoàn tư nhân lớn nhất của Liên bang Nga - muốn tăng tỷ lệ nội địa hóa, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân sự cho Việt Nam.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 5/1, ông Vladimir Petrovich Yevtushenkov, Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema, cho biết doanh nghiệp này chủ trương tăng thiết lập quan hệ đối tác, đầu tư với các nước châu Á - Thái Bình Dương, trong đó, Việt Nam luôn là một địa chỉ và đối tác tin cậy.

Ông Yevtushenkov đánh giá cao tiềm năng và mong muốn tăng hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam. Ông khẳng định AKF Sistema sẵn sàng tăng tỷ lệ nội địa hóa, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân sự cho phía Việt Nam. Việc này để mang lại hiệu quả và lợi ích lâu dài cho cả hai bên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Vladimir Petrovich Yevtushenkov, Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema, Liên bang Nga, ngày 5/1. Ảnh: VGP

AFK Sistema là tập đoàn tư nhân lớn nhất của Liên bang Nga với khoảng 300.000 nhân viên. Doanh nghiệp thành lập năm 1993 tại Moscow, Liên bang Nga. Họ đầu tư tại Nga và ở nước ngoài trong các lĩnh vực như viễn thông, dịch vụ số, công nghệ cao, thương mại điện tử, y tế, công nghiệp gỗ, nông nghiệp, dược phẩm, dịch vụ lưu trú... Mục tiêu của tập đoàn trong tương lai trở thành quỹ đầu tư công nghệ cao hàng đầu thế giới.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.

Thủ tướng đánh giá cao việc AKF Sistema đã làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Ông đề nghị tập đoàn đầu tư nhiều hơn nữa, tăng hợp tác với các doanh nghiệp tại Việt Nam, góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao.

Theo Thủ tướng, Chính phủ ủng hộ doanh nghiệp hai nước thiết lập quan hệ trực tiếp, tăng hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác mà Nga có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu lớn như xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an ninh mạng, dược phẩm, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, viễn thông, phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị hai bên thúc đẩy các dự án khai thác không gian ngầm, không gian vũ trụ, trong đó, có việc phát triển tàu điện ngầm tại Hà Nội và TP HCM, hợp tác du lịch.

Nhân dịp này, Thủ tướng cho biết Việt Nam chuẩn bị triển khai cơ chế một cửa đầu tư quốc gia. Ông chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan hỗ trợ tập đoàn trong triển khai các hoạt động hợp tác, xúc tiến thương mại, đầu tư tại Việt Nam.

Phương Dung