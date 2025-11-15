Tập đoàn Trung Quốc cam kết quy mô doanh số tại Việt Nam không dưới 10 tỷ USD

Luxshare-ICT sẽ đầu tư lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Bắc Ninh và các địa phương khác, với quy mô doanh số không dưới 10 tỷ USD.

Chiều 15/11, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Vương Lai Thắng, Phó chủ tịch Tập đoàn Luxshare-ICT (Trung Quốc).

Tại cuộc gặp, Phó chủ tịch Luxshare-ICT tin tưởng vào triển vọng phát triển của Việt Nam, đồng thời khẳng định tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng kinh doanh, triển khai một số dự án đầu tư lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tại tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Vương Lai Thắng, Phó chủ tịch Luxshare -ICT. Ảnh: TTXVN

Các dự án mới có quy mô doanh số không dưới 10 tỷ USD, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi ngành nghề công nghệ cao trong khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước dành mọi điều kiện thuận lợi và đối xử bình đẳng với các doanh nghiệp nước ngoài đang kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam, đồng thời không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng công bằng, minh bạch và tiện lợi hơn.

Lãnh đạo Đảng nêu một số ưu tiên để Luxshare-ICT tiếp tục tăng cường đầu tư vào Việt Nam, gồm kinh tế số, xanh, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, linh kiện điện tử, phát triển ngành bán dẫn. Tổng Bí thư cũng khuyến khích tập đoàn chuyển giao công nghệ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Ông Vương Lai Thắng nói Việt Nam là trung tâm sản xuất quan trọng nhất trong số 29 quốc gia và vùng lãnh thổ Luxshare-ICT đầu tư ở nước ngoài. Ông cũng khẳng định luôn chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ cho nhân lực Việt Nam, với tỷ lệ bản địa hóa nhân sự đứng đầu trong các doanh nghiệp nước ngoài.

Luxshare-ICT kinh doanh tại Việt Nam 10 năm, chuyên sản xuất linh kiện điện tử cho các thương hiệu lớn như Apple, Samsung, Lenovo, Sony, Asus và Huawei. Tập đoàn đã đầu tư hơn 1,8 tỷ USD, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương.

Bảo Bảo