Tập đoàn Nga bắt đầu bàn giao Su-57 cho nước ngoài

Quan chức tập đoàn quốc phòng Nga cho biết lô Su-57 xuất khẩu đầu tiên đã được giao cho khách hàng, nhưng không nêu chi tiết.

"Khách hàng nước ngoài đã tiếp nhận hai tiêm kích tàng hình Su-57 đầu tiên. Chúng đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và đang thể hiện những phẩm chất tốt nhất. Khách hàng rất hài lòng", Vadim Badekha, tổng giám đốc Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC), cho biết hôm 18/11.

Lãnh đạo UAC không tiết lộ thông tin về quốc gia mua tiêm kích Su-57. Truyền thông Algeria hồi đầu năm cho biết nước này là khách hàng nước ngoài đầu tiên đặt mua dòng Su-57, song chưa nêu số lượng cụ thể.

Công ty Nga tuyên bố Su-57 không thua kém F-35 Nguyên mẫu Su-57 biểu diễn tại triển lãm hàng không Dubai ngày 17/11. Video: UAC

Sergey Chemezov, tổng giám đốc tập đoàn quốc phòng Nga Rostec, khẳng định Su-57 có lợi thế về chi phí đầu tư và chất lượng không thua kém so với chiến đấu cơ tàng hình F-35 Mỹ.

"Mục tiêu của chúng tôi không phải thay thế hoàn toàn F-35 bằng Su-57. Đây là vấn đề về sở thích, nếu ai muốn F-35 thì cứ mua mẫu tiêm kích này. Chúng tôi có tiêm kích với chất lượng và thành tựu riêng. Một số khách hàng thích máy bay Nga, số khác thích sản phẩm Mỹ", ông Chemezov phát biểu hôm 19/11 tại triển lãm hàng không Dubai ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Ông Chemezov cũng nhấn mạnh Su-57 liên tục được cải tiến từ khi xung đột Ukraine bùng phát, dựa trên phản hồi của các phi công làm nhiệm vụ chiến đấu. "Khách hàng nước ngoài có nhu cầu cao đối với thiết bị quân sự Nga. Họ hiểu rằng chúng tôi không ngừng cải tiến sản phẩm dựa trên kinh nghiệm tích lũy trong thực chiến", lãnh đạo Rostec cho hay.

Su-57 là chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ 5 của Nga, được chế tạo nhằm tiêu diệt mọi loại mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Su-57 được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar và có thiết kế tối ưu cho khả năng tàng hình trước thiết bị trinh sát điện tử. Mỗi phi cơ mang được tổng cộng 6 vũ khí trong thân, bao gồm 4 quả ở hai khoang bụng và hai tên lửa ở hai khoang bên hông.

Nguyên mẫu Su-57 biểu diễn tại triển lãm hàng không Dubai ngày 17/11. Ảnh: AFP

Đây là mẫu chiến đấu cơ có thể cạnh tranh với F-22, F-35 Mỹ và J-20 Trung Quốc. Quá trình sản xuất hàng loạt bắt đầu từ năm 2022 và Bộ Quốc phòng Nga đã tiếp nhận hơn một nửa trong tổng số 76 chiếc đặt mua.

Nga từng hai lần triển khai Su-57 tới Syria vào cuối năm 2018 và tháng 12/2019 để thử nghiệm tác chiến thực tế.

Tiêm kích Su-57 bắt đầu tham chiến ở Ukraine khoảng 2-3 tuần sau khi xung đột bùng phát. Không quân Nga cũng thử nghiệm nhiều vũ khí đối đất được phát triển riêng cho tiêm kích tàng hình này, trong đó có tên lửa hành trình chiến thuật Kh-69 được truyền thông Ukraine mô tả là "đáng sợ hơn tên lửa siêu vượt âm Kinzhal".

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AFP, War Zone)