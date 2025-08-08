Tập đoàn Mỹ công bố phác thảo tiêm kích hạm thế hệ 6

Northrop Grumman công bố phác thảo tiêm kích hạm thế hệ 6, nhằm cạnh tranh với các đối thủ trong dự án F/A-XX của hải quân Mỹ.

Tập đoàn quốc phòng Mỹ Northrop Grumman ngày 7/8 công bố bản vẽ ý tưởng về F/A-XX, mẫu tiêm kích thế hệ 6 được kỳ vọng sẽ thay thế chiến đấu cơ đa năng F/A-18E/F và máy bay tàng hình F-35C trong biên chế hải quân Mỹ hiện nay.

Hình ảnh cho thấy mũi, buồng lái dành cho một phi công và phần thân phía trước của tiêm kích F/A-XX trên sàn đáp của tàu sân bay. Phi cơ được tối ưu hóa cho khả năng tàng hình, trong khi phần mũi khá rộng để có thể chứa radar khẩu độ lớn.

"Điều thú vị nhất là cửa hút gió động cơ nằm phía trên và có hình dạng hơi cong, mở rộng từ sống lưng máy bay sang cánh", biên tập viên Thomas Newdick và Tyler Rogoway của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định.

Mô phỏng thiết kế tiêm kích hạm thế hệ thứ 6 F/A-XX. Đồ họa: Northrop Grumman

Thiết kế cửa hút gió là một trong những đặc điểm nhạy cảm nhất của máy bay tàng hình, do nhà sản xuất phải tìm ra cách che kín các lá cánh quạt động cơ bên trong mà vẫn bảo đảm đủ luồng khí cho nó hoạt động ở nhiều điều kiện khác nhau.

"Bộ phận này trong bản vẽ của Northrop Grumman có vẻ là thiết kế khá kỳ quặc, dường như quá nhỏ so với yêu cầu thực tế. Bố trí cửa hút gió phía trên cánh mang lại lợi thế tàng hình, song kèm theo nguy cơ không đủ luồng khí cho động cơ, đặc biệt trong những động tác cơ động phức tạp của tiêm kích", hai biên tập viên nhận định.

Chương trình F/A-XX được giữ bí mật hơn cả tiêm kích F-47 trong dự án Làm chủ Bầu trời Thế hệ mới (NGAD) của không quân Mỹ, các hãng tham gia gần như không công bố bản vẽ ý tưởng. Ba tập đoàn hàng không lớn nhất của Mỹ gồm Boeing, Lockheed Martin và Northrop Grumman đều chạy đua để giành hợp đồng phát triển F/A-XX, nhưng Lockheed Martin dường như đã bị loại hồi tháng 3.

Giới chuyên gia quân sự nhận định sản phẩm của chương trình F/A-XX có thể là chiến đấu cơ F-55 mà Tổng thống Donald Trump từng tiết lộ hồi tháng 5.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, War Zone)