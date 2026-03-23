Tập đoàn khí đốt lớn thứ hai của Nga muốn mở rộng hợp tác tại Việt Nam

Novatek - tập đoàn hàng đầu của Nga trong lĩnh vực khí tự nhiên - muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Novatek - tập đoàn hàng đầu của Nga và thế giới trong lĩnh vực khí tự nhiên (LNG), ngày 23/3.

Tại cuộc làm việc, ông Leonid Viktorovich Mikhelson, Chủ tịch tập đoàn Novatek, đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển với tốc độ nhanh nhất thế giới, chú trọng phát triển lĩnh vực năng lượng.

Theo ông Leonid Viktorovich Mikhelson, Novatek muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Leonid Viktorovich Mikhelson, Chủ tịch tập đoàn Novatek. Ảnh: VGP

Novatek thành lập vào tháng 8/1994, hoạt động chính trong lĩnh vực thăm dò, sản xuất, chế biến và kinh doanh khí tự nhiên và hydrocarbon lỏng. Họ là nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ hai của Liên bang Nga (sau Gazprom) và là công ty giao dịch công khai lớn thứ bảy trên toàn cầu tính theo sản lượng khí đốt tự nhiên. Trong Forbes Global 2000 năm 2020, Novatek được xếp hạng là công ty đại chúng lớn thứ 316 trên thế giới.

Novatek đã triển khai thành công các dự án LNG quy mô lớn, đồng thời phát triển công nghệ hóa lỏng khí tự nhiên độc quyền. Tập đoàn này hiện rất quan tâm đến lĩnh vực LNG tại Việt Nam, gồm tham gia dự án Cà Ná với các đối tác như Zarubezhneft, tiếp cận thị trường khí đốt đang phát triển của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá hoạt động của tập đoàn phù hợp với định hướng, chiến lược lớn của Việt Nam. Ông cho rằng giữa Việt Nam và Liên bang Nga có tiềm năng lớn về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng - điểm sáng trong quan hệ song phương hơn 50 năm qua.

Thủ tướng cảm ơn phía Nga đã đầu tư, giúp đỡ, tạo điều kiện cho ngành dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) phát triển, trở thành tập đoàn đa quốc gia. Mặt khác, ông khẳng định hợp tác năng lượng là ngành Nga có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu và là nội hàm quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Lãnh đạo Chính phủ nhìn nhận việc thúc đẩy hợp tác, đa dạng nguồn cung, thị trường, chuỗi cung ứng rất quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp. Đồng thời, Việt Nam cũng đang thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để tái cơ cấu lại, chuyển đổi trong lĩnh vực năng lượng.

Ông khẳng định hai bên có nhu cầu và ý tưởng hợp tác, đồng thời ủng hộ Novatek mở rộng hoạt động, đầu tư tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật, hợp tác hiệu quả và cạnh tranh lành mạnh với các đối tác, nhà đầu tư khác.

Việt Nam đang xem xét sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan lĩnh vực điện lực. Thủ tướng cho biết Việt Nam hoan nghênh tập đoàn tham gia phát triển các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kho cảng LNG, nhà máy điện khí LNG, như tại Hải Phòng - Quảng Ninh, Nam Du (An Giang), Nghi Sơn (Thanh Hóa), Cà Ná (Khánh Hòa), cung cấp LNG ổn định cho thị trường Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Novatek phối hợp với các địa phương, cơ quan và doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí của Việt Nam như PVN, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và cả doanh nghiệp tư nhân để tham gia, triển khai các dự án, trong đó có xây dựng kho chứa lớn của Novatek tại Việt Nam. Cùng với đó, Thủ tướng cho biết nhà điều hành khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tăng hợp tác với Novatek về công nghệ hóa lỏng khí tự nhiên.

Phương Dung