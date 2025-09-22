Tập đoàn Costco muốn tăng hợp tác với nhà cung cấp Việt

Tập đoàn Costo muốn tiếp tục hợp tác với các nhà cung cấp chính của Việt Nam, với giá trị nhập khẩu hàng hóa có thể đạt trên 1 tỷ USD mỗi năm.

Sáng 21/9 (giờ địa phương), tại thành phố Seattle, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp ông Ron Vachris, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn bán lẻ Costco - một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất của Mỹ, đang vận hành hơn 870 siêu thị trên toàn cầu.

Ông Ron Vachris cho biết tập đoàn mong muốn hợp tác với các nhà cung cấp chính của Việt Nam để đem đến sản phẩm phù hợp thị trường, qua đó duy trì hợp tác lâu dài với đối tác Việt Nam. Theo ước tính, giá trị nhập khẩu hàng hóa Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Costco có thể trên 1 tỷ USD mỗi năm với các mặt hàng chủ lực như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, hạt điều và cà phê...

Theo đại diện Costo, họ quan tâm xây dựng một khuôn khổ hợp tác chiến lược để phát triển năng lực sản xuất và cung ứng, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, dẫn dắt trong áp dụng các tiêu chuẩn ESG (môi trường - xã hội - quản trị doanh nghiệp).

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp ông Ron Vachris, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn bán lẻ Costco của Mỹ, ngày 21/9. Ảnh: TTXVN

Phản hồi tập đoàn này, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao kết quả kinh doanh, nhu cầu tăng thu mua hàng xuất khẩu của Việt Nam để đưa vào hệ thống phân phối của Costco.

Chủ tịch nước cho rằng sáng kiến hợp tác của tập đoàn là hướng đi đúng đắn, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu ở các ngành nông sản, thủy sản, dệt may, da giày và công nghiệp nhẹ.

Ông cũng hoan nghênh vai trò tiên phong của Costco trong thúc đẩy các tiêu chuẩn ESG, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Việt Nam. Theo đó, Việt Nam sẵn sàng hợp tác trong chuyển giao công nghệ xanh, hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến quy trình sản xuất, giảm phát thải và sử dụng năng lượng tái tạo, nâng sức cạnh tranh hàng hóa.

Việt Nam có gần 100 triệu dân với nhu cầu tiêu dùng không ngừng mở rộng. Chủ tịch nước nói Việt Nam sẽ là điểm đến giàu tiềm năng cho các đối tác nước ngoài, đồng thời ông cũng mong muốn Costco sẽ có hiện diện chính thức, đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Boeing Commercial Airplanes (BCA). Ảnh: TTXVN

Gặp Chủ tịch nước Lương Cường cùng ngày, bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Boeing Commercial Airplanes cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các hãng hàng không Việt Nam để cụ thể hóa thỏa thuận giữa hai bên, qua đó củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác.

Theo bà Stephanie Pope, Việt Nam đang có 17 tàu bay Boeing do Vietnam Airlines khai thác. Vietjet đã ký hợp đồng mua hơn 200 tàu bay, trong đó chiếc đầu tiên được bàn giao dịp này. Điều này cho thấy thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đóng vai trò rất quan trọng với Boeing.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam sẽ trở thành một trong những thị trường đầy tiềm năng với các dòng máy bay hiện đại của Boeing nhờ kinh tế phát triển năng động.

Ông đánh giá cao hợp tác, hỗ trợ của hãng và đề nghị tập đoàn này tiếp tục phối hợp để hoàn thành, bàn giao đúng tiến độ các đơn đặt hàng đã ký với lộ trình khai thác, phương án tài chính hiệu quả.

Chủ tịch nước đề nghị Boeing sớm nghiên cứu và triển khai đầu tư các nhà máy sản xuất linh kiện, xây dựng Trung tâm bảo dưỡng thiết bị, máy móc và tàu bay quy mô khu vực gắn với các cảng hàng không lớn. Việc này nhằm phục vụ cho thị trường Việt Nam, Đông Nam Á. Ông đề nghị Boeing tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của họ, củng cố nền tảng hợp tác bền vững, lâu dài giữa hai bên.

Chủ tịch nước Lương Cường đang có chuyến công tác tại Mỹ, dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80, kết hợp các hoạt động song phương tại Mỹ. Chuyến công tác diễn ra đúng vào dịp Việt - Mỹ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm triển khai Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Việt Nam - Mỹ bình thường hóa quan hệ vào ngày 12/7/1995, nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào 2023. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 150 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam.

Phương Dung