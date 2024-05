'Nhiều tập đoàn công nghệ lớn muốn đầu tư ngành bán dẫn tại Việt Nam'

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho hay nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn toàn cầu muốn đầu tư vào ngành điện tử, chip, bán dẫn tại Việt Nam.

Thông tin được Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, ngày 4/5. Theo ông, kinh tế vĩ mô 4 tháng cơ bản ổn định, nền kinh tế phục hồi, tăng trưởng tích cực, đạt mục tiêu đề ra.

"Các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá cao về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam", ông nói, thêm rằng riêng tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký mới từ đầu năm đạt hơn 7,1 tỷ USD, tăng 73,2%.

Theo Bộ trưởng, các ngành điện tử, chip, bán dẫn, năng lượng tái tạo đang thu hút quan tâm của nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn toàn cầu.

Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Nội dung này cũng được ông Choi Joo Ho - Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam - đề cập tại lễ khai giảng Chương trình phát triển nhân tài công nghệ cao (SIC) hôm qua. Theo ông Choi, Việt Nam đang ngày càng chứng tỏ tầm quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, được thể hiện rõ nét hơn trên các phương diện chính trị, nhân lực, cơ sở hạ tầng và ngày càng thu hút được nhiều sự chú ý trên toàn thế giới.

Đặc biệt, tầm quan trọng của Việt Nam trong ngành công nghệ thông tin, công nghệ cao được kỳ vọng trở nên nổi bật hơn nữa. "Các doanh nghiệp công nghệ cao trên toàn thế giới đang cạnh tranh tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam", ông Choi nói.

Ngoài thu hút đầu tư nước ngoài, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, 4 tháng đầu năm, một trong những điểm sáng của nền kinh tế là sản xuất, kinh doanh tiếp tục tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4 ước tăng 0,8% so với tháng 3 và tăng 6,3% so với cùng kỳ 2023. Tính chung bốn tháng đầu năm, IIP tăng 6%, cải thiện đáng kể so với mức giảm 2,5% trong cùng giai đoạn 2023. Số lao động làm việc trong ngành tại thời điểm 1/4 mở rộng 3,4% so với cùng thời điểm năm trước.

Như vậy, sản xuất công nghiệp nhìn chung duy trì đà phục hồi trong một năm qua, không kể tháng 2 suy giảm do rơi vào Tết Nguyên đán 2024 và tháng 1 tăng đột biến do mức nền so sánh thấp (tháng 1/2023 rơi vào Tết Nguyên đán 2023 và đồng thời cũng là giai đoạn sản xuất chậm lại).

Tính chung 4 tháng, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường gần 81.300 doanh nghiệp, tăng 3% so với cùng kỳ. Trong khi, số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể và đã giải thể là 25.500 doanh nghiệp, giảm 5,3%.



Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng nhận định, khó khăn, thách thức còn rất lớn, nhất là trong kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và điều hành thúc đẩy tăng trưởng thời gian tới.



Theo ông, giải pháp đặt ra là các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục cải cách hành chính, môi trường đầu tư, làm mới các động lực tăng trưởng về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Cùng đó, các động lực tăng trưởng mới từ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh phải khai thác tối đa.

