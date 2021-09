Tập đoàn BEST Inc. - 14 năm nỗ lực và phát triển

Đối mặt nhiều thử thách suốt 14 năm, đội ngũ BEST không ngừng nỗ lực, cải tiến và tăng cường ứng dụng công nghệ, mở rộng mạng dưới dịch vụ.

Ngày 19/9 đánh dấu sinh nhật lần thứ 14 của BEST Inc. Ông Johnny Chou - Người sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn - cho biết xúc động vì hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên luôn đồng hành trong mọi khoảnh khắc, kể cả khó khăn hay thuận lợi. Ông tri ân từng cá nhân, các quốc gia BEST có dịch vụ và khách hàng, đối tác đã tin tưởng đơn vị suốt chặng đường dài.

Suốt 14 năm đổi mới và phát triển, bên cạnh những cơ hội, tập đoàn BEST Inc. phải đối mặt không ít thách thức, tuy nhiên tập thể luôn đoàn kết, đồng lòng và tin tưởng ở định hướng phát triển mà người "thuyền trưởng" của họ đã đặt ra.

Vốn có lợi thế xuất thân từ ngành công nghệ, những ngày đầu khởi nghiệp, ông Johnny Chou định hướng lấy công nghệ làm nền tảng để chuyển đổi và phát triển hoạt động chuyển phát nhanh. Trong năm đầu thành lập (2007), doanh nghiệp tập trung cho nền tảng công nghệ BEST Cloud nhằm đẩy mạnh dịch vụ, đồng thời tìm cách mở rộng mạng lưới để có thể triển khai dịch vụ hậu cần logistics một cách toàn diện.

Năm 2008, đơn vị chính thức giới thiệu chuỗi BEST Supply Chain, góp phần kết nối các nhà cung ứng, doanh nghiệp bán lẻ với người tiêu dùng. Lĩnh vực logistics khi ấy còn khá mới, không tránh khỏi loạt khó khăn như tìm kiếm khách hàng, hệ thống kho bãi, phương tiện, nhân sự, sức lan tỏa hay phục thuộc quá nhiều vào sức người...tuy nhiên đội ngũ BEST Inc. luôn đoàn kết,kiên định con đường đã chọn.

Một năm sau đó, đơn vị phát triển mạng lưới dịch vụ vận hành trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Từ đây, hoạt động của doanh nghiệp ổn định, liên tiếp mở rộng các loại hình dịch vụ khác như: chuyển phát nhanh BEST Express (năm 2010), vận tải BEST Freight (2012), BEST Capital (2013)...

Ông Johnny Chou - Chủ tịch tập đoàn BEST Inc. phát biểu tại Lễ ra mắt thương hiệu tại Việt Nam tháng 10/2019.

Bên cạnh các dịch vụ hậu cần thương mại điển tử, BEST Inc. cũng tiên phong giới thiệu mô hình kinh doanh bưu cục nhượng quyền,trao cơ hội làm chủ doanh nghiệp và mở rộng kinh doanh cho các nhà đầu tư địa phương.

Thời gian đầu, để thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các hội thảo và mời họ tham dự. Đội ngũ tư vấn sẽ chia sẻ đặc điểm mô hình kinh doanh mới, tiềm năng phát triển, cơ hội tự làm chủ, kinh phí và tài nguyên... BEST mang lại, giúp họ hiểu rõ về mô hình và cân nhắc đầu tư.

Vị CEO lý giải: "Nhượng quyền bưu cục rất tiềm năng, hiện đại, tuy nhiên giai đoạn đầu BEST chưa lan tỏa mạnh, mô hình này chưa được triển khai nhiều, vì vậy phần lớn nhà đầu tư rất dè dặt. BEST phải mất nhiều thời gian để giải thích nhượng quyền là gì, tại sao nên tham gia mô hình này và cách thức gia nhập ra sao. Chỉ khi thấy một số bưu cục nhượng quyền hoạt động hiệu quả, họ mới tin tưởng đồng hành với chúng tôi".

Hiện doanh nghiệp mở rộng mạng lưới dịch vụ tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hệ sinh thái đa dạng với 7 loại hình gồm: chuyển phát nhanh BEST Express, chuỗi cung ứng BEST Supply Chain, tài chính BEST Capital, cho thuê xe tải BEST UCargo, hậu cần thương mại điện tử BEST Global, nền tảng điện toán độc quyền BEST Cloud và vận tải BEST Freight.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ tự động hóa nhằm nâng cao năng lực phục vụ khách hàng. "Chúng tôi tận dụng công nghệ và đổi mới để trao quyền cho đối tác kinh doanh, làm phong phú thêm cuộc sống của người tiêu dùng bằng các dịch vụ giao hàng hiệu quả. Đồng thời tập trung ổn định mạng lưới, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ thích ứng với bối cảnh cạnh tranh của ngành.", CEO Johnny Chou nhấn mạnh.

Đông Nam Á là khu vực trọng điểm trong chiến lược phát triển toàn cầu của BEST. Đơn vị lên kế hoạch đầu tư nghiêm túc, bài bản nhằm cung cấp cho các cá nhân, đơn vị kinh doanh online giải pháp chuyển phát nhanh thông minh, với chi phí hợp lý.

Đến nay, doanh nghiệp logistics đã phát triển mạng lưới chuyển phát nhanh tại 5 quốc gia gồm: Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Singapore. Nhiều khách hàng đánh giá dịch vụ của tập đoàn nhanh chóng, chi phí phù hợp, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử quốc tế tại đây. Thời gian tới, BEST Inc. mở rộng mạng lưới dịch vụ ở Philippines và Indonesia, nhằm nâng cao trải nghiệm thương mại điện tử của khách hàng trong khu vực.

Tập đoàn BEST Inc. - 14 năm nỗ lực và phát triển "Hãy dùng ước mơ và tin tưởng, thành công sẽ không còn xa tầm tay bạn" là thông điệp tập đoàn gửi gắm nhà đầu tư. Việt Nam - thị trường trọng điểm của BEST

CEO BEST Inc. cũng nhận định Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm, sẽ mở rộng đầu tư logistics thời gian tới.

Thời mới đến Việt Nam, BEST thu mua một đơn vị chuyển phát nhanh trong nước với tổng 93 bưu cục. Dù tiềm năng, thị trường này cũng mang đến nhiều thách thức. Tập đoàn phải đầu tư nhiều cho hạ tầng logistics và công nghệ hoạt động, đòi hỏi kinh phí lớn cùng thời gian xây dựng hệ thống khá dài.

"Tuy nhiên, với định hướng lấy công nghệ làm nền tảng hoạt động, chúng tôi đã đẩy mạnh đầu tư để nhanh chóng có hệ thống hạ tầng hiện đại nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng", CEO tập đoàn nói.

Sau hai năm không ngừng mở rộng và tăng cường mạng lưới, BEST hiện có hơn 600 bưu cục trên toàn quốc, mạng lưới dịch vụ phủ sóng 63 tỉnh, thành. Tổng diện tích kho bãi đang khai thác để lưu trữ, xử lý hàng hóa khoảng 80.000 m2.

Hệ thống 30 trung tâm phân loại hàng hóa tự động hiện đại trải dài cả nước, với năng suất xử lý 1,8 triệu bưu kiện mỗi ngày, giúp hệ thống tăng tốc độ giao hàng và phục vụ hàng trăm nghìn khách hàng mỗi ngày.

Trung tâm phân loại TP HCM - nơi phân loại hàng hoá tự động lớn nhất của BEST Inc. tại Đông Nam Á.

"Tôi vui khi trở thành đối tác, được tập đoàn hỗ trợ, đồng hành suốt thời gian qua. Tôi đặt mục tiêu xây dựng BEST Express thành thương hiệu chuyển phát nhanh hàng đầu tại Hóc Môn (TP HCM), là lựa chọn số một của các shop online tại đây" Anh Nguyễn Hùng Đức - chủ bưu cục Xuân Thới Thượng - cho hay.

Nhiều đối tác bán hàng cũng đánh giá cao dịch vụ. Chủ shop Vi Tuni (Bình Tân, TP HCM) chia sẻ: "Tôi không phàn nàn gì vì giao hàng nhanh, nhân viên nhiệt tình, luôn hỗ trợ shop hết mình trong các dịp cao điểm. Ngoài ra, BEST luôn rõ ràng, minh bạch trong mọi hoạt động, chúng tôi tin tưởng và tiếp tục đồng hành".

Tập thể nhân viên văn phòng, đội shipper cũng chia sẻ niềm vui khi có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và không ngừng được học hỏi kiến thức mới.

"Mọi nhân viên tại BEST luôn khích lệ nhau đoàn kết, kiên trì trước mọi khó khăn và cùng hướng tới mục tiêu: không chỉ đạt mà phải vượt chỉ số hàng năm đã đặt ra, đưa tập đoàn phát triển vững mạnh hơn nữa", Thiên Ân, nhân viên tại trụ sở TP HCM, nói.

Ngoài ra, BEST Inc. cũng hưởng ứng các hoạt động vì cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Hiện đơn vị chung tay xây cầu bê tông kiên cố để cải thiện hạ tầng giao thông tại ĐBSCL. Đơn vị cònhỗ trợ vận chuyển thiết bị y tế, nhu yếu phẩm đến các tâm dịch hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện BEST cùng Quỹ Hy vọng khởi công xây dựng bốn cây cầu bê tông cải thiện hạ tầng giao thông tại tỉnh An Giang tháng 7.

Hiếu Châu