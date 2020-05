'Táo Mỹ' 30.000 đồng một kg bán đầy đường

TP HCMCác xe đẩy ở nhiều đường phố rao bán "táo Mỹ" chỉ 30.000 đồng một kg, rẻ phân nửa so với giá sỉ tại chợ đầu mối.

Dọc các tuyến đường ở TP HCM như Thống Nhất, Phạm Văn Chiêu (Gò Vấp), Phạm Văn Đồng (Thủ Đức), Điện Biên Phủ (Bình Thạnh) "táo Mỹ" để bảng giá chỉ 30.000 đồng một kg, rẻ hơn một nửa so với giá bán tại chợ và siêu thị.

Anh Hoàng, chủ xe đẩy trên đường Phạm Văn Chiêu cho biết, táo này được lấy từ chợ đầu mối. Do gần đây giá nông sản Mỹ vào Việt Nam rất rẻ nên mới có mức trên. "Loại này vẫn khá tươi ngon, một kg khoảng 3-4 trái. Táo có vị ngọt ngọt, chua chua nên người tiêu dùng khá ưa chuộng. Mỗi ngày tôi bán khoảng 50 kg", anh cho hay.

Táo được bán với giá "siêu rẻ" ở đường Thống Nhất (Gò Vấp). Ảnh: Hồng Châu.

Anh Thanh ở đường Thống Nhất cũng cho rằng chưa khi nào "táo Mỹ" rẻ như giờ. Theo anh, do táo về chợ nhiều, đầu mối xổ hàng mới có giá thấp như vậy. Đồng thời, giá bán ngoài xe đẩy rẻ hơn nhiều so với trong chợ và siêu thị vì không phải tốn thuế và tiền thuê sạp. "Mỗi ngày tôi bán vài chục kg. Hàng đảm bảo chất lượng nên để cả tháng vẫn không sợ hỏng", anh nói.

Các loại "táo Mỹ" bán lề đường thường có màu đỏ vàng chứ không đỏ đậm như một vài cửa hàng trái cây đang bán tại TP HCM. Theo chị Hạnh, tiểu thương chuyên bán trái cây tại chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh), loại táo có màu đỏ vàng, ăn chua chua, ngọt ngọt đa phần là hàng New Zealand chứ không phải táo Mỹ. Loại New Zealand có giá rẻ bằng một nửa hàng Mỹ. Đặc biệt, với loại "cận date" thì giá rất thấp. "Hiện táo New Zealand tại cửa hàng tôi bán 65.000 đồng một kg chứ không thể có giá 30.000 đồng như các xe đẩy", chị cho hay.

Trao đổi với VnExpress.net, lãnh đạo Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết, hiện táo ngoại về chợ này có 2 loại là táo bi Mỹ và táo New Zealand. Trong đó, táo bi Mỹ có giá sỉ tại chợ là 67.500 đồng, còn táo New Zealand có giá 48.000 đồng mỗi kg.

"Táo Mỹ không thể có giá 30.000 đồng một kg. Thông thường, loại táo bán ngoài đường phần lớn là táo mua hàng xổ gần hết hạn với số lượng lớn, không thể để lâu. Do đó, tại chợ và các cửa hàng chuyên trái cây không thể bán được loại này vì khó bảo quản", đại diện chợ đầu mối nói. Đồng thời ông cho rằng, người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ hàng trước khi mua để tránh gặp hàng kém chất lượng.

Tại các sạp trái cây và siêu thị, táo Mỹ đang được bán 80.000-120.000 đồng một kg, còn táo New Zealand có giá 50.000-90.000 đồng (tùy loại).

