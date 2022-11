Tạo hình mỹ nhân Sài Gòn của Minh Hằng, Ngọc Trinh

Video cũng hé lộ bối cảnh, thời trang Sài Gòn thập niên 1920-1930. Kịch bản xoáy vào cuộc sống hào nhoáng của hai người đẹp một thời cùng các cuộc tranh quyền đoạt vị. Từ chỗ chị em thân thiết, họ quay sang đối đầu nhau. Nhiều tình tiết trong phim được lấy cảm hứng từ giai thoại về Hắc - Bạch công tử với các cuộc ăn chơi nổi tiếng. Tác phẩm đánh dấu lần đầu Minh Hằng, Ngọc Trinh đóng chung, thuộc thể loại chick-flick (chủ yếu dành cho khán giả nữ), mang không khí tươi sáng, vui nhộn.

Nhà sản xuất Will Vũ cho biết nội dung phim tách biệt với Chị chị em em (Kathy Uyên đạo diễn) - một dự án cũng do anh thực hiện năm 2019. "Chúng tôi đặt tên Chị chị em em 2 để nhấn mạnh ý tưởng làm series điện ảnh xoay quanh các cặp nữ chính và câu chuyện họ đối đầu nhau", Will Vũ nói.

Theo giai thoại, nhân vật Ba Trà (Trần Ngọc Trà) và Tư Nhị (Marianne Nhị) là hai mỹ nhân sống ở Sài Gòn đầu thế kỷ 20. Trong cuốn Sài Gòn tả pí lù, học giả Vương Hổng Sển, người sinh sống cùng thời với người đẹp Ba Trà, cho biết từng tiếp chuyện với nhân vật. "Cô Ba Trà, đệ nhất Huê khôi ở Nam kỳ, một người đẹp sắc nước hương trời từng làm say mê biết bao công tử miền Nam. Họ bao quanh cô, tranh nhau vung tiền qua cửa sổ. Bao nhiêu tiền bạc, của cải cha mẹ để lại, các công tử ấy ăn xài, bao gái không tiếc", ông viết. Người đẹp Tư Nhị - mỹ nhân gốc Khmer từng được Ba Trà dìu dắt - dần trở thành đối thủ cạnh tranh của cô. Từ đó, tình bạn của cặp người đẹp rạn nứt khi nhiều người chuyển sang si mê, đeo đuổi Tư Nhị.