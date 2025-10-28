Tạo hình mũi tự nhiên nhờ hiểu đúng cấu trúc gương mặt

Theo bác sĩ Trần Đại Toàn, Bệnh viện Đa khoa Hà Thành, mỗi dáng mũi là một tác phẩm nghệ thuật cần được "đo ni đóng giày" cho khuôn mặt khách hàng.

Chỉ một thay đổi nhỏ ở sống mũi, đầu mũi hay góc nghiêng cũng có thể khiến diện mạo trở nên thanh thoát, hài hòa hơn. Tuy nhiên, làm thế nào để chiếc mũi vừa đẹp vừa tự nhiên, không làm mất đi thần thái riêng của mỗi người vẫn là bài toán khó.

Với bác sĩ Trần Đại Toàn, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ mũi, bí quyết nằm ở việc thấu hiểu cấu trúc khuôn mặt và giữ nguyên tắc "đẹp hài hòa - an toàn - bền vững". Bác sĩ cho rằng, nếu xem mũi là trung tâm của gương mặt, thì mỗi dáng mũi là một "phiên bản độc nhất", không thể sao chép.

Trước mỗi ca phẫu thuật, bác sĩ dành nhiều thời gian để phân tích kỹ tỷ lệ khuôn mặt, độ cao xương mũi, độ dày da, độ nhô của cằm và trán. Mục tiêu là để dáng mũi mới hòa hợp với tổng thể gương mặt, thay vì chỉ mô phỏng một mẫu có sẵn.

Bác sĩ Toàn (đeo kính) đang phẫu thuật nâng mũi cho khách hàng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bác sĩ đặc biệt chú trọng tỷ lệ giữa đầu mũi, sống mũi và trụ mũi để dáng mũi cân đối ở mọi góc nhìn. Anh cũng thường khuyên khách hàng lựa chọn phương pháp can thiệp vừa phải, tránh sửa quá tay khiến gương mặt mất cân đối. Theo bác sĩ, làm mũi không phải là nâng thật cao hay thật thẳng, mà là tôn lên nét riêng của gương mặt. Một chiếc mũi đẹp là chiếc mũi khiến người đối diện cảm thấy hài hòa mà không nhận ra đã từng phẫu thuật.

Đặc biệt, yếu tố an toàn y khoa là ranh giới bác sĩ Toàn nhấn mạnh "không thể thỏa hiệp". Anh trực tiếp kiểm soát mọi quy trình từ tư vấn, chọn vật liệu, gây tê đến theo dõi hậu phẫu để đảm bảo tuân thủ chuẩn y khoa. "Chỉ cần một sai sót nhỏ trong khâu vô trùng hoặc kỹ thuật cũng có thể dẫn đến biến chứng đáng tiếc cho khách hàng", bác sĩ nói.

Nhiều người từng gặp biến chứng sau phẫu thuật ở nơi khác đã tìm đến anh để tái cấu trúc và phục hồi. Dù phức tạp và tốn thời gian, bác sĩ vẫn tiếp nhận. "Khi người ta đã mất niềm tin vào vẻ ngoài của mình, điều bác sĩ cần làm không chỉ là chỉnh sửa lại chiếc mũi, mà là giúp họ lấy lại niềm tin sống", anh chia sẻ.

Ảnh: Bác sĩ Trần Đại Toàn tư vấn cho khách trước khi tiến hành phẫu thuật. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Nguyễn Thu Hằng (32 tuổi, Hà Nội), một trong những khách hàng từng được bác sĩ Trần Đại Toàn phẫu thuật tạo hình mũi, chia sẻ chị từng làm mũi ở một nơi khác, nhưng dáng mũi bị lệch và cứng, khiến khuôn mặt trông không tự nhiên. Chị Hằng khá lo lắng khi quyết định phẫu thuật lại, nhưng trong buổi tư vấn, bác sĩ Toàn phân tích kỹ cấu trúc khuôn mặt, giải thích từng chi tiết bằng ngôn ngữ dễ hiểu nên chị cảm thấy yên tâm. "Bác sĩ không hứa hẹn 'nâng thật cao hay thật đẹp như ai', mà chỉ nói sẽ giúp tôi có một chiếc mũi tự nhiên, phù hợp với khuôn mặt của mình", chị Hằng nói.

Sau hơn 3 tháng hồi phục, chị Hằng cho biết, khi nhìn vào gương, chị thấy khuôn mặt mình hài hòa hơn mà không ai nhận ra chị từng phẫu thuật. Mũi mềm mại, tự nhiên và hít thở bình thường.

Trải qua hàng trăm ca phẫu thuật thành công, bác sĩ Trần Đại Toàn được nhiều đồng nghiệp và khách hàng gọi là "người thổi hồn vào từng dáng mũi". Không chỉ được tin tưởng trong nước, anh còn thường xuyên được mời chia sẻ kinh nghiệm tại các hội thảo chuyên ngành.

Bác sĩ Toàn (bên phải) thường xuyên cập nhật công nghệ mới trong phẫu thuật mũi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bác sĩ liên tục cập nhật những công nghệ mới trong phẫu thuật mũi, từ kỹ thuật nâng mũi cấu trúc, nâng mũi sụn tự thân đến nâng mũi hybrid - phương pháp kết hợp giữa thẩm mỹ và bảo tồn mô gốc. Mục tiêu cuối cùng, theo anh, là giúp khách hàng đạt vẻ đẹp tự nhiên, an toàn và bền vững theo thời gian.

Thế Đan