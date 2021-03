Tạo hình Lady Gaga trong phim về Gucci

Hình ảnh đầu tiên của Lady Gaga trong vai Patrizia Reggiani - người vợ chủ mưu giết ông chủ hãng Gucci - được hé lộ.

Bức ảnh của Gaga trong vai Patrizia và Adam Driver với vai Maurizio Gucci trong phim House of Gucci được công bố ngày 10/3. Nữ ca sĩ, diễn viên 34 tuổi mặc bộ đồ đen, phối phụ kiện gồm thắt lưng, vòng cổ, hoa tai và vòng tay bằng vàng. Bên cạnh cô, Driver, 37 tuổi diện áo len bện thừng với sơ mi trắng.

Diện mạo của Lady Gaga và Adam Driver trong "House of Gucci". Ảnh: Instagram Lady Gaga.

Tác phẩm của đạo diễn Ridley Scott dựa trên cuốn tiểu thuyết The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed của Sara Gay Forden. Bộ phim kể về câu chuyện có thật của Maurizio Gucci - người đứng đầu hãng thời trang Gucci một thời - và vợ Patrizia Reggiani, cùng bi kịch khi Patrizia thuê sát thủ giết chồng năm 1995. Ngoài Lady Gaga và Adam Driver, phim có sự tham gia của Al Pacino, Jared Leto, Jack Huston, Reeve Carney và Jeremy Irons. House of Gucci dự kiến ra rạp vào ngày 24/11.

Maurizio sinh năm 1948, là cháu trai của nhà thiết kế lừng danh Guccio Gucci. Khi Gucci và cha anh qua đời, Maurizio lèo lái hãng mốt Italy một thời gian. Anh và Patrizia kết hôn năm 1973. Sau 12 năm chung sống, tháng 5/1985, anh bỏ vợ để lấy một phụ nữ trẻ hơn. Cuộc ly hôn của họ hoàn tất năm 1991. Bốn năm sau, Maurizio bị bắn chết ở bậc thềm bên ngoài văn phòng của anh ở Milan bởi một sát thủ do Patrizia thuê.

Patrizia được biết đến với biệt danh "Góa phụ đen", bị kết tội dàn xếp vụ giết chồng năm 1998 và nhận án 29 năm tù. Theo Vogue, các con gái của họ, Alessandra và Allegra, đã yêu cầu tòa giảm nhẹ mức án vì cho rằng khối u não của cô đã ảnh hưởng đến hành vi. Năm 2000, một tòa phúc thẩm ở Italy đã giảm án cho Patrizia xuống còn 26 năm. Cô được trả tự do tháng 10/2016, sau 18 năm ngồi tù và cải tạo tốt.

Theo The Telegraph, Patrizia được hưởng và thu thập một khoản tiền hàng năm hơn 1 triệu USD từ bất động sản của Gucci, cũng như khoản hoàn trả hơn 22 triệu USD được tích lũy trong thời gian ở tù do một thỏa thuận ký năm 1993.

Họa Mi (theo People)