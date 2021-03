‘Palm Springs’: Mắc kẹt trong hiện tại

Phim hài “Palm Springs” khai thác đề tài vòng lặp thời gian với hai nhân vật chính “bất cần đời”.

Anh chàng Nyles (Andy Samberg đóng) và phù dâu bất đắc dĩ Sarah (Cristin Milioti đóng) tình cờ gặp nhau tại đám cưới ở Palm Springs. Mọi thứ trở nên phức tạp khi Nyles và Sarah "mắc kẹt" mãi ở ngày vui của người khác. Mỗi sáng thức dậy, họ quay trở lại ngày hôm trước. Trong khi Sarah điên cuồng tìm cách thoát ra thì Nyles bình thản chấp nhận sống lại ngày hôm qua hết lần này tới lần khác.

Trailer ‘Palm Springs’ Trailer "Palm Springs" (tên tiếng Việt: Mở mắt thấy hôm qua). Video: CJ Entertainment Vietnam.

Phim khai thác chủ đề vòng lặp thời gian như nhiều tác phẩm trước đó là Groundhog Day (1993), Source Code (2011), The Edge of Tomorrow (2014) hay gần đây là hai tập Happy Death Day (2017 và 2019). Tuy nhiên, Palm Springs có nhiều hơn một nhân vật bị mắc kẹt trong vòng lặp. Nyles và Sarah phải học cách thích nghi với cuộc sống - mắc kẹt trong bữa tiệc, say xỉn, làm những trò điên rồ nhất có thể để quên đi mọi thứ.

Ở nửa đầu, phim tạo nên những diễn biến dồn dập, nhiều chi tiết khôi hài, ồn ào của bộ đôi nửa say, nửa tỉnh. Cả Nyles và Sarah đều khá thích thú và tận hưởng sự an nhàn ở Palm Springs. Họ chẳng cần bận tâm tới điều gì vì sau một giấc ngủ, mọi thứ tua lại 24 giờ trước đó. Nhưng càng về sau, phim trở nên sâu lắng hơn khi cả hai nhận ra họ quá cô đơn khi mắc kẹt trong một hiện tại mà ở đó, cảm xúc của họ bị quay cuồng bởi nhiều ký ức với mỗi vòng lặp mới.

Palm Springs mang tới những suy ngẫm về sự tồn tại của con người trong cuộc đời. Ở một khía cạnh nào đó, việc ở lại trong thực tại giúp chúng ta trút bỏ những gánh nặng và không phải lo lắng vì hậu quả từ quá khứ tác động tới tương lai. Nhưng nếu mỗi buổi sáng thức giấc, chúng ta chẳng cần có mục tiêu gì, không có đích đến nào đang chờ đợi, không thể chết, không thể già đi và không thể chứng kiến con cái trưởng thành thì điều gì sẽ xảy ra? Con người liệu có thể sống mà không cần sự phát triển và tương lai? Và dù thế nào đi nữa, nỗi đau sẽ luôn hiện hữu kể cả khi vòng lặp thời gian đem tới một cuộc sống bất cần, vô lo vô nghĩ và không giới hạn.

Nyles đã nói với Sarah trong hành trình ấy: "Cô không thể chết. Nhưng nỗi đau là có thật". Hạnh phúc và đau khổ vẫn luôn song hành, giống như nụ cười và nước mắt. Buông bỏ quá khứ, không cần tới ngày mai và chỉ biết tới thực tại liệu có tạo nên một hạnh phúc vĩnh cửu?

Andy Samberg (trái) và Cristin Milioti . Ảnh: Hulu.

Hai diễn viên chính là Andy Samberg và Cristin Milioti phối hợp ăn ý khi trở thành một cặp "lầy lội" trong vòng lặp thời gian. Xuất hiện không nhiều nhưng tài tử gạo cội từng giành Oscar - J.K. Simmons - vẫn gây ấn tượng mạnh và là một trong những nhân vật then chốt, khiến hành trình của Nyles và Sarah thêm phần kịch tính và gay cấn.

Chất hài hước và lãng mạn của Palm Springs tạo cảm giác dễ chịu song độ duyên không bằng Groundhog Day hay 50 First Dates - những phim có bối cảnh câu chuyện tương tự. Tuy nhiên, trong lúc Covid-19 gây tác động mạnh mẽ tới ngành công nghiệp điện ảnh, những tác phẩm như Palm Springs trở thành điểm sáng không có nhiều phim điện ảnh ra mắt.

Palm Springs (Mở mắt thấy hôm qua) khởi chiếu tại Việt Nam từ hôm 5/3. Chuyên trang phê bình Metascore chấm bộ phim 83/100 điểm. Trong khi đó, ở Rotten Tomatoes, phim đạt tới 94% ý kiến đánh giá tích cực. Tại Quả Cầu Vàng 2021, phim được đề cử ở hạng mục "Phim hài/nhạc kịch hay nhất" và "Nam diễn viên xuất sắc trong phim hài/nhạc kịch" cho Andy Samberg.

Nguyên Minh