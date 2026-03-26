Tạo hình Harry Potter, Ron và Hermione phiên bản mới

HBO giới thiệu tạo hình bộ ba Harry, Ron, Hermione cùng dàn nhân vật tại trường Hogwarts trong series "Harry Potter".

Teaser đầu tiên của 'Harry Potter' bản truyền hình Teaser "Harry Potter và Hòn đá phù thủy" bản truyền hình, dự kiến ra mắt dịp Giáng sinh năm nay. Video: HBO

Hôm 25/3, nhà sản xuất ra mắt teaser đầu tiên, công bố loạt hình ảnh về các nhân vật trong thế giới phù thủy. Đoạn giới thiệu mở đầu với cảnh Harry (Dominic McLaughlin đóng) sống trong căn tủ dưới gầm cầu thang tại nhà dì dượng Dursley, nơi cậu không thể hòa nhập với gia đình hay bạn bè. Nhân vật bị anh họ Dudley bắt nạt, còn dì Petunia liên tục coi thường cậu. Bước ngoặt xảy ra khi Harry nhận được thư nhập học từ Hogwarts.

Lúc này, nhân vật thầy Hagrid xuất hiện, kể cho Harry nghe về cha mẹ cậu, mô tả họ là những người tử tế, dũng cảm, thông minh và luôn bảo vệ điều đúng đắn. Hình ảnh Harry đẩy xe hành lý, băng qua lối đi tại sân ga 9¾ để lên tàu tốc hành Hogwarts là một trong những chi tiết quen thuộc được tái hiện.

Ở trường, Harry đi dạo trong rừng, tham gia các lớp học, chơi trong tuyết và mở món quà là cây chổi bay đầu tiên, bên cạnh Ron (Alastair Stout), Hermione (Arabella Stanton) và các bạn cùng lớp. Cuối trailer, Ron ngồi đối diện Harry trên tàu và hỏi: "Cậu có thật là Harry Potter không?", rồi thích thú trước vết sẹo trên trán của bạn.

Nhiều nhân vật khác góp mặt trong trailer, như giáo sư Dumbledore xuất hiện trong căn phòng thắp nến. Snape đứng trên hành lang tối, ánh sáng phát ra từ đầu đũa phép. Ở cảnh khác, nhân vật mặc đồ đen đứng trước khung cảnh phủ tuyết. Giáo sư McGonagall chào đón nhóm học sinh mới, thực hiện nghi thức phân loại nhà. Trong một phân đoạn, Draco Malfoy cùng bạn bè đồng loạt rút đũa phép, đe dọa Harry.

Dominic McLaughlin trong vai Harry Potter. Ảnh: HBO

Dự án được HBO triển khai với quy mô lớn, chuyển thể toàn bộ bảy cuốn tiểu thuyết của J.K. Rowling thành bảy mùa. Loạt phim do Francesca Gardiner viết kịch bản và Mark Mylod đạo diễn, kiêm giám đốc sản xuất. Mùa đầu gồm tám tập, chuyển thể truyện Harry Potter và Hòn đá phù thủy. Quá trình quay diễn ra tại phim trường Warner Bros. Studios Leavesden ở Anh.

Bộ truyện Harry Potter kể về những cuộc phiêu lưu của cậu bé phù thủy cùng tên và hai người bạn tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Phần một xuất bản ngày 26/6/1997. Đến nay, bảy tập bán được 500 triệu bản - trở thành series sách bán chạy nhất lịch sử - và được dịch ra 73 thứ tiếng. Phần kết Harry Potter và bảo bối tử thần xuất bản ngày 21/7/2007 - được tiêu thụ 15 triệu bản toàn thế giới trong 24 giờ.

Sách được chuyển thể thành loạt phim tám phần, có doanh thu phòng vé toàn cầu 7,7 tỷ USD, nhận 12 đề cử Oscar. Ngoài ba diễn viên chính, series có sự góp mặt của Robbie Coltrane, Richard Harris, Alan Rickman và Maggie Smith. Khi ra mắt, phần đầu trở thành phim có doanh thu toàn cầu cao nhất năm 2001, đặt nền móng cho một trong những thương hiệu điện ảnh thành công nhất lịch sử.

Dàn diễn viên loạt phim điện ảnh "Harry Potter" (trên), từ trái qua: Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, và bản truyền hình (Arabella Stanton, Dominic McLaughlin, Alastair Stout). Ảnh: Warner Bros./HBO

Năm nay, tập đoàn Warner Bros. Discovery - giữ bản quyền loạt phim - công bố kế hoạch quy mô lớn kỷ niệm 25 năm ra mắt phần đầu tiên. Chuỗi hoạt động kỷ niệm khởi động từ mùa xuân, với các xe lưu động bán bia bơ (butterbeer) - thức uống trong phim có vị như bơ đường và kẹo bơ cứng, đồng thời bày bán quà lưu niệm tại nhiều thành phố khắp thế giới từ tháng 3 đến tháng 5.

Nửa cuối năm, các địa điểm tham quan và cửa hàng Harry Potter trên toàn cầu đồng loạt tổ chức sự kiện và giới thiệu sản phẩm giới hạn, nhân dịp sinh nhật nhân vật Harry Potter vào ngày 31/7. Sự kiện thường niên Back to Hogwarts diễn ra trong tháng 8 và tháng 9, kết nối cộng đồng người hâm mộ toàn cầu.

Một trong những điểm nhấn là Harry Potter và Hòn đá Phù thủy sẽ chiếu lại tại rạp. Êkíp bổ sung 10 phút tư liệu hậu trường chưa từng công bố trước đây. Các buổi chiếu này diễn ra tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latin và châu Á - Thái Bình Dương từ ngày 27/8 đến 3/9.

Cát Tiên (theo Variety, Hollywood Reporter)