Loạt phim 'Harry Potter' kỷ niệm 25 năm

Series "Harry Potter" kỷ niệm 25 năm ra mắt với chuỗi hoạt động toàn cầu gồm chiếu phim, sự kiện giao lưu và trải nghiệm cho người hâm mộ.

Theo Hollywood Reporter, tập đoàn Warner Bros. Discovery - giữ bản quyền loạt phim - công bố kế hoạch quy mô lớn kỷ niệm ngày ra mắt Harry Potter và Hòn đá Phù thủy, phần đầu tiên trong series.

Harry Potter nhập học trong 'Harry Potter và hòn đá phù thủy'

Hơn hai thập niên qua, tác phẩm góp phần đưa Daniel Radcliffe, Rupert Grint và Emma Watson trở thành ngôi sao, gắn liền hình ảnh nhân vật Harry, Ron và Hermione. Từ đó đến nay, thế giới phù thủy - do nhà văn J. K. Rowling tạo nên - được công chúng hình dung qua hình ảnh của bộ ba diễn viên.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm khởi động từ mùa xuân, với các xe lưu động bán bia bơ (butterbeer) - thức uống trong phim có vị như bơ đường và kẹo bơ cứng, đồng thời bày bán quà lưu niệm tại nhiều thành phố khắp thế giới từ tháng 3 đến tháng 5.

Một trong những điểm nhấn là Harry Potter và Hòn đá Phù thủy sẽ chiếu lại tại rạp. Êkíp bổ sung 10 phút tư liệu hậu trường chưa từng công bố trước đây. Các buổi chiếu này diễn ra tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latin và châu Á - Thái Bình Dương từ ngày 27/8 đến 3/9.

Nửa cuối năm, các địa điểm tham quan và cửa hàng Harry Potter trên toàn cầu đồng loạt tổ chức sự kiện và giới thiệu sản phẩm giới hạn, nhân dịp sinh nhật nhân vật Harry Potter vào ngày 31/7. Sự kiện thường niên Back to Hogwarts diễn ra trong tháng 8 và tháng 9, kết nối cộng đồng người hâm mộ toàn cầu.

Từ trái qua: diễn viên Rupert Grint, Daniel Radcliffe và Emma Watson thời đóng "Harry Potter" phần đầu tiên. Ảnh: Warner Bros.

Bộ truyện Harry Potter kể về những cuộc phiêu lưu của cậu bé phù thủy cùng tên và hai người bạn tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Phần một xuất bản ngày 26/6/1997. Đến nay, bảy tập bán được 500 triệu bản - trở thành series sách bán chạy nhất lịch sử - và được dịch ra 73 thứ tiếng. Phần kết Harry Potter và bảo bối tử thần xuất bản ngày 21/7/2007 - được tiêu thụ 15 triệu bản toàn thế giới trong 24 giờ.

Sách được chuyển thể thành loạt phim tám phần, có doanh thu phòng vé toàn cầu 7,7 tỷ USD, nhận 12 đề cử Oscar. Ngoài ba diễn viên chính, series có sự góp mặt của Robbie Coltrane, Richard Harris, Alan Rickman và Maggie Smith. Khi ra mắt, phần đầu trở thành phim có doanh thu toàn cầu cao nhất năm 2001, đặt nền móng cho một trong những thương hiệu điện ảnh thành công nhất lịch sử. Vũ trụ này tiếp tục mở rộng với series truyền hình do HBO sản xuất, dự kiến ra mắt năm 2027.

Ralph Fiennes vai Voldemort trong Harry Potter và bảo bối tử thần phần 2

