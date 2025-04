Paapa Essiedu - diễn viên da màu đóng giáo sư Snape phim 'Harry Potter'

Năm 2016, diễn viên lấn sân truyền hình, góp mặt trong loạt dự án như A Midsummer Night's Dream (2016), The Miniaturist (2017), Kiri và Press (2018). Anh ra mắt làng điện ảnh với phim Murder on the Orient Express (2017). Ảnh: Bustle