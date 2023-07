Tạo hình Địch Lệ Nhiệt Ba được so sánh với Tôn Ngộ Không

Khán giả nói tạo hình mỹ nữ Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba ở phim mới giống Bật Mã Ôn "Tây du ký".

An Lạc truyện do Nhiệt Ba đóng chính phát trên Youku từ ngày 12/7, trên các diễn đàn phim, nhiều người so sánh cảnh phim của cô với Bật Mã Ôn (Lục Tiểu Linh Đồng đóng). Hàng nghìn khán giả cho rằng một số tạo hình, biểu cảm, động tác của Nhiệt Ba (vai Nhậm An Lạc) giống tiền bối, nhất là đoạn chống nạnh, gác chân lên bàn.

Tạo hình Địch Lệ Nhiệt Ba được so sánh với Bật Mã Ôn Khán giả ghép cảnh nhân vật Nhậm An Lạc và Bật Mã Ôn. Video: Bilibili

Trên Weibo, fan của người đẹp nhận xét cô dễ thương, nhí nhảnh, số khác cho rằng đoàn phim bắt chước tác phẩm kinh điển, thiếu sáng tạo.

Ở buổi livestream tối 17/7, Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết dù coi Tây du ký từ nhỏ, cô bất ngờ khi khán giả liên tưởng bản thân với Bật Mã Ôn. Khi xem các video so sánh, Nhiệt Ba cũng đồng tình với sự liên tưởng. Dù vậy, không phải cô cố tình bắt chước cách diễn của Lục Tiểu Linh Đồng.

Tạo hình Nhậm An Lạc và Bật Mã Ôn. Ảnh: Sina

An Lạc truyện chuyển thể tiểu thuyết Đế hoàng thư của tác giả Tinh Linh, xoay quanh cuộc đời Nhậm An Lạc - vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Vì gia đình bị vu oan, nàng phải bươn chải ngoài xã hội. Nhậm An Lạc tìm mọi cách minh oan cho gia tộc. Phim còn có sự tham gia của Cung Tuấn, Lưu Vũ Ninh, Hạ Nam, Trần Đào.

Trong phim Tây du ký 1982, Tôn Ngộ Không làm loạn triều đình, ngọc hoàng bèn phong cho Ngộ Không chức Bật Mã Ôn (giữ ngựa ở thiên đình) để Ngộ Không an phận. Khi biết Bật Mã Ôn chỉ là chức thấp hèn, Tôn Ngộ Không tức giận, đại náo thiên cung.

Như Anh (theo Sina)