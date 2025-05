Tặng vé xem bom tấn 'Mission: Impossible 8'

VnExpress tặng độc giả tám vé ra mắt phim "Mission: Impossible - The Final Reckoning" - có Tom Cruise đóng chính - tại TP HCM và Hà Nội ngày 27/5.

Trailer 'Mission: Impossible - The Final Reckoning' Trailer "Mission: Impossible - The Final Reckoning" (Nhiệm vụ: Bất khả thi - Nghiệp báo cuối cùng), sẽ ra rạp trong nước ngày 30/5. Video: Paramount Pictures Vietnam

Phần tám Mission: Impossible - The Final Reckoning do Christopher McQuarrie đạo diễn, tiếp nối các sự kiện trong phim Dead Reckoning Part One (2023). Lúc này, điệp viên IMF Ethan Hunt (Tom Cruise thủ vai) thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn sát thủ Gabriel (Esai Morales) lấy được chương trình trí tuệ nhân tạo tên là "Thực thể", nắm mọi kiến thức con người từng biết, kể cả tin tuyệt mật của các điệp vụ tình báo. Theo Variety, dự án có ngân sách gần 400 triệu USD. Tom Cruise tự thực hiện nhiều pha mạo hiểm như treo mình trên máy bay, nhảy xuống biển và đánh nhau với kẻ thù.

Nhà phát hành tặng độc giả VnExpress tám vé dự buổi công chiếu vào 18h ngày 27/5 ở CGV SC VivoCity (TP HCM, bốn vé) và ở CGV Vincom Metropolis Liễu Giai (Hà Nội, bốn vé).

Độc giả gửi e-mail đến địa chỉ quechi@vnexpress.net với tên mail "Ve xem Mission: Impossible 8" (tiếng Việt không dấu). Nội dung thư vui lòng cung cấp họ tên, email, số điện thoại và địa điểm muốn xem phim (CGV SC VivoCity hoặc CGV Vincom Metropolis Liễu Giai). Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên và liên lạc với độc giả được chọn trong ngày 26/5.

Ban Giải trí