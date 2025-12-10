Tặng vé xem bom tấn 'Avatar 3'

VnExpress tặng độc giả 16 vé ra mắt bom tấn "Avatar: Fire and Ash" của đạo diễn James Cameron tại TP HCM và Hà Nội ngày 16,17/12.

Trailer 'Avatar 3' (2) Trailer "Avatar: Fire and Ash", sẽ công chiếu trong nước ngày 19/12. Video: Disney Vietnam

Tác phẩm lấy bối cảnh sau các sự kiện của phần hai The Way of Water, theo chân gia đình Sully khi họ phải đối mặt nỗi đau mất con, cùng mối đe dọa mới đến từ bộ tộc Lửa do Varang lãnh đạo. Phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang và Kate Winslet.

Trong buổi ra mắt dành cho báo chí tại Los Angeles, Mỹ, ngày 2/12, bộ phim nhận nhiều lời khen. Theo Variety, giới phê bình đánh giá tác phẩm mang đến trải nghiệm điện ảnh quy mô lớn, kết hợp hiệu quả giữa hình ảnh và cách phát triển câu chuyện.

Nhà phát hành tặng độc giả VnExpress 16 vé dự buổi công chiếu vào 18h ngày 16/12 ở Galaxy Sala (TP HCM, 10 vé) và ở Galaxy Cinex (Hà Nội, sáu vé).

Độc giả gửi e-mail đến địa chỉ giaitri@vnexpress.com.vn với tên mail "Ve xem Avatar 3" (tiếng Việt không dấu). Nội dung thư vui lòng cung cấp họ tên, email, số điện thoại và địa điểm muốn xem phim (Galaxy Sala hoặc Galaxy Cinex). Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên và liên lạc với độc giả được chọn trong ngày 15/12.

Ban Giải trí