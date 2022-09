Tầng tử thần ở quán karaoke

“Một là nhảy, hai là chết”, Nguyễn Trọng Phúc tự nhủ khi ngoảnh mặt nhìn ngọn lửa đang phừng phừng đập qua lớp cửa kính nhà vệ sinh. Từ lỗ thông gió tầng ba, anh cố gắng xác định vị trí của mái tôn nhà bên cạnh… rồi nhảy xuống.

Phúc là một trong 30 người may mắn sống sót trong vụ cháy karaoke An Phú tại TP Thuận An, Bình Dương. Nhưng 32 nạn nhân khác đã không như vậy.