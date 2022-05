Tăng trưởng TP HCM nửa năm có thể đạt 3%

Theo tổng kết đánh giá và dựa trên số liệu từ các kịch bản dự đoán, 6 tháng đầu năm nay, TP HCM có thể tăng trưởng 2,5-3%

Dự báo trên được Phó chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan chia sẻ sáng 31/5, nhân dịp công bố thông tin về Diễn đàn Kinh tế Việt Nam.

Theo ông Hoan, nền kinh tế TP HCM đang hồi phục rất nhanh. Năm 2021, lần đầu tiên trong lịch sử từ giai đoạn đổi mới, thành phố tăng trưởng âm 6,78% do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Tuy nhiên, GRDP quý I/2022 đã đạt 1,88%.

"Sáu tháng đầu năm có thể tăng trưởng 2,5-3% và dự kiến cuối năm nay đạt 6% hoặc 7%, dự trên số liệu từ các kịch bản dự đoán", ông Hoan nói.

Trước đó, ngay sau khi kết thúc dịch, TP HCM đã triển khai chiến lược phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, xác định năm nay là thời gian phục hồi. Tiếp theo là giai đoạn tăng tốc phát triển vào 2023-2025.

Khu trung tâm quận 1 (bên phải) và bán đảo Thủ Thiêm vào tháng 4/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

"Đến nay, tình hình sản xuất, các hoạt động thương mại, xã hội, dịch vụ của người dân trở lại bình thường. Đó là dấu hiệu rất tích cực cho sự phát triển của thành phố", ông Võ Văn Hoan nhận định. Tuy nhiên, ông cũng xác nhận địa phương còn nhiều vấn đề cần tiếp tục quan tâm đầu tư và có cơ chế chính sách hỗ trợ, liên quan đến lao động, việc làm, công nghệ và vốn.

Trong tháng 5, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) của TP HCM tăng 6,5% so với tháng 4 và tăng 9% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, chỉ số IIP tăng 2,6% so với cùng kỳ 2021. Sở Công thương TP HCM cũng cho biết hoạt thương mại và dịch vụ tháng này tiếp tục duy trì đà phục hồi và đạt được mức tăng trưởng dương.

Ngày 5/6, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 4 của Ban Kinh tế Trung ương sẽ diễn ra tại TP HCM với chủ đề "Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình mới". Sự kiện bao gồm phiên toàn thể đối thoại chính sách cấp cao và 3 phiên hội thảo chuyên đề, dự kiến quy tụ 1.000 đại biểu tham dự. "Đây là lần đầu tiên Diễn đàn được tổ chức tại TP HCM, đầu tàu kinh tế của cả nước. Qua đó, mong muốn truyền tải thông điệp về sự phục hồi mạnh mẽ của TP HCM – nơi đã chịu ảnh hưởng nặng nền nhất bởi đại dịch", ông Nguyễn Thành Phong, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn, nói.

Viễn Thông