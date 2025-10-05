Tăng trưởng GDP quý III ước đạt 8,2%

Bộ trưởng Tài chính cho biết tăng trưởng kinh tế quý III ước đạt 8,2% - mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua, ngoại trừ năm 2022 tăng mạnh sau Covid-19.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 5/10, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng tiếp tục tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện.

Cụ thể, GDP quý III ước tăng 8,2%, trong đó giá trị tăng thêm của khu vực nông, lâm, thủy sản là 3,74%; công nghiệp và xây dựng 9,46%; dịch vụ 8,54%. Như vậy, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,84% so với cùng kỳ, trong đó 3 khu vực lần lượt là 3,83%, 8,69% và 8,48%.

"Tăng trưởng kinh tế bám sát kịch bản cả năm 8% khi thực hiện đồng bộ các giải pháp đặt ra", ông Thắng nói.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tại hội nghị, ngày 5/10. Ảnh: VGP

Cùng với GDP, sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy và làm mới, giữ vững đà tăng trưởng tích cực. Nông nghiệp và dịch vụ duy trì đà tăng khá trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Công nghiệp khai khoáng quý III có xu hướng phục hồi trở lại, tăng 9,8%. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng, quý III tăng khoảng 10%, 9 tháng tăng 9,92%, đạt kịch bản (9,9%).

CPI tháng 9 tăng 3,38% so với cùng kỳ, 9 tháng tăng 3,27%. Nhà điều hành tiếp tục kiểm soát tốt nguồn cung, giá cả tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tín dụng tăng trưởng cao, mặt bằng lãi suất cho vay mới tiếp tục xu hướng giảm. Thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục phát triển sôi động. Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt 1,92 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán, tăng 30,5% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 9 đạt 27.500 doanh nghiệp (tăng 55,6%); trong 9 tháng đạt trên 231.300 doanh nghiệp (tăng 26,4%). Tổng số vốn tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động là 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 186,5%.

Dù vậy, Bộ trưởng cũng thừa nhận nền kinh tế vẫn phải đối mặt với một số khó khăn, chịu nhiều sức ép từ bên ngoài, các động lực tăng trưởng mới cần thời gian chuyển biến. Trong khi đó, việc hoàn thiện thể chế, pháp luật chưa theo kịp yêu cầu phát triển, thiên tai diễn biến phức tạp.

Bộ Tài chính đề xuất các cơ quan chuẩn bị kỹ các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội Kỳ họp thứ 10, bảo đảm chất lượng, đồng thuận cao và triển khai ngay sau khi được thông qua. Đồng thời, bộ ngành, địa phương đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thương mại hài hòa, bền vững, thúc đẩy đầu tư, kích cầu tiêu dùng, phát triển các động lực tăng trưởng mới.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các đại biểu tập trung phân tích bối cảnh, diễn biến mới và tác động đến Việt Nam. Ông đề nghị thảo luận, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 8,3-8,5%, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Phương Dung